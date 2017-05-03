Власти Новосибирска решили избавиться от акций «Экспресс-пригорода»

Номинальная стоимость 1 акции «Экспресс-пригорода» — 1 тыс. руб. 
Номинальная стоимость 1 акции «Экспресс-пригорода» — 1 тыс. руб. 

Совет депутатов Новосибирска принял изменения в прогнозный план приватизации городского имущества на 2017 год — на продажу будут выставлены принадлежащие муниципалитету акции пригородного железнодорожного перевозчика «Экспресс-пригород».


Как следует из документов, размещенных на сайте города в открытом доступе, речь идет о 24 обыкновенных именных акциях номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, т.е. номинальная цена всего пакета составляет 24 тыс. руб.


По данным члена комиссии горсовета по муниципальной собственности Игоря Кудина, акции будут проданы на аукционе. Его сроки в документах еще не определены и в документах на сайте мэрии не раскрываются.   


По данным «СПАРК», ОАО «Экспресс-пригород» было создано в 1998 году как компания-оператор по обслуживанию пригородных перевозок. Учредителями при создании компании выступили ОАО «Российские железные дороги» (51 % акций), областной департамент имущества и земельных отношений (25 %) и департамент имущества мэрии Новосибирска (24 %). К 2010 году доля акций мэрии уменьшилась до 3 %, а областных властей выросла до 46 %. Сейчас муниципальная доля в уставном капитале составляет 2,83 %. По данным «СПАРК», такая доля обеспечивает мэрии участие своего представителя в совете директоров пригородной компании — в него входит начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергей Райхман.


В 2015 году правительство Новосибирской области потратило 412 млн руб. на сохранение пригородных электричек, поскольку тариф на плату владельцу железнодорожной инфраструктуры (РЖД) вырос в 25 раз, и во многих регионах начались отмены пригородных электропоездов.

Анна Наумцева
Фото Екатерины Калиневич

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