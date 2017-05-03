Среди новосибирцев резко выросло число спортсменов

Спортом занимается более 800 тыс. жителей НСО
Спортом занимается более 800 тыс. жителей НСО

В Новосибирской области на 10 % выросло число людей, которые занимаются физической культурой и спортом.


По данным Новосибирскстата, в прошлом году число таких людей достигло 802,1 тыс. человек, что на 10,3 % больше, чем в 2015 году. Учебные занятия по физкультуре посещали 466,3 тыс. человек. Из 6,5 тыс. человек, которые сдавали нормативы ГТО, только половина выполнила их. Помимо этого, в 2016 году в Новосибирской области подготовили более 19 тыс. спортсменов массовых разрядов и присвоили 15 званий «Мастер спорта международного класса» и «Гроссмейстер России».


Как подсчитали статистики, на конец 2016 года в регионе работали 4529 спортивных объекта — на 5 больше, чем в 2015 году. Из них 1307 спортзалов, 86 бассейнов, 59 лыжных баз, 15 крытых катков, 2 футбольных манежа и пр. 43 % всех спортивных сооружений находится за городом. Все эти объекты могут одновременно вместить 126,2 тыс. человек.


Напомним, перед Днем Победы во всех районах Новосибирска проходит традиционная легкоатлетическая эстафета — недавно ее победитель в Ленинском районе выиграл Hyundai Solaris.

Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова

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