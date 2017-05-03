Новосибирск попал в топ популярных городов для круизного туризма

Самые популярные круизы из Новосибирска — по Оби из Бердска в Барнаул и в Салехард к полярному кругу
Самые популярные круизы из Новосибирска — по Оби из Бердска в Барнаул и в Салехард к полярному кругу

Аналитическое агентство «ТурСтат» определило самые популярные направления круизного туризма в России — в топ-15 городов попал Новосибирск.


«Речные и морские круизы в России интересуют более 100 тыс. человек в месяц, по статистике интернет-поисковиков. По оценкам "ТурСтат", внутренний речной круизный туризм в России вырастет на 20 % — до 600 тыс. человек в 2017 году», — отмечают аналитики.


По их данным, наибольшей популярностью в России пользуются круизы на выходные (три дня) и круизы на семь дней. Стоимость круиза в среднем от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. в день.


К началу круизного сезона аналитическое агентство вычислило самые популярные направления круизного туризма в России. В число топ-15 городов и мест, популярных для круизного туризма в России, вошел Новосибирск.


В 2017 году путешественники выбирают круизы по Оби по маршруту «Новосибирск (Бердск) — Камень-на-Оби — Барнаул — Абрашино и Завьялово — Новосибирск» (5 дней), а также 12-дневный круиз «Новосибирск (Бердск) — Томск-Колпашево — Нарым — Нижневартовск — Сургут — Ханты Мансийск — Октябрьское — Березово — полярный круг — Салехард» и 11-дневную поездку «Омск — Тобольск — Ханты-Мансийск — Салехард».


Также в топ-15 городов и мест, популярных для туризма, вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Байкал (Листвянка), Хабаровск, Якутск и другие.


Справка: Круизный туризм это речное или морское путешествие на водном транспорте по замкнутому маршруту с остановками для экскурсий в портовых городах.


Кроме того, новосибирцы могут совершать круизы по Оби на территории Новосибирской области. 29 апреля состоялось торжественное открытие навигации на Оби.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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