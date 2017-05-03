Тысячи новосибирских ветеранов получат поздравления от президента

Тысячи новосибирских ветеранов получат поздравления от президента

Почта России доставит ветеранам Новосибирской области десятки тысяч поздравлений от президента Владимира Путина.


«Со 2 по 9 мая 2017 года Почта России доставит ветеранам войны и труженикам тыла по всей стране свыше 1,8 млн персональных поздравлений президента Владимира Путина с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, из них 24 тыс. будут доставлены жителям Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе сибирской Почты России.


Сейчас поздравления от президента уже поступили во все отделения связи Почты России. Если почтальону не удастся застать ветерана по месту жительства, то за месяц поздравление будут приносить еще несколько раз. «Почтальоны и другие сотрудники отделений связи предпримут все возможные меры для вручения поздравлений президента независимо от того, где будут находиться ветераны в праздничные дни», — пообещали в Почте России.


Ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий говорил, что сейчас в области живет 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и 20,5 тыс. тружеников тыла. По закону Новосибирской области перед 9 Мая участникам войны разово выплачивают по 5 тыс. руб.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено пресс-службой Почты России

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