На эстакаде у автовокзала столкнулись 13 машин

Аварии спровоцировал сильный гололед
Аварии спровоцировал сильный гололед

На пл. инженера Будагова в Новосибирске из-за гололеда случились несколько массовых ДТП — всего оказались поврежденными 13 машин.


Массовые ДТП произошли вечером 2 мая почти одновременно — около 22:40. «Массовая авария произошла на въезде на эстакаду пл. инженера Будагова со стороны Красного пр. в сторону ул. Большевистская. В пяти авариях было повреждено 13 машин. Аварии спровоцировал сильный гололед», — сообщили представители мобильного приложения «Автоспас».


Аваркомы, работающие с «Автоспасом», рассказали о нескольких столкновениях. Белая Toyota Camry при въезде на эстакаду начала тормозить, ее занесло, и машина ударилась об отбойник. Ехавший за ней Nissan Patrol притормозил, его тоже занесло и развернуло. Задней частью «Ниссан» ударился в «Камри», после чего «Тойота» второй раз врезалась в отбойник.


Следовавшая за ними Honda Mobilio успела остановиться, а Subaru Forester не успел и врезался в «Хонду», которая от удара отлетела в «Камри». В это же время в левом ряду черную Toyota Camry догнал Lifan Solana, отметили в «Автоспасе».



Это не первая массовая авария, случившаяся на эстакаде. В октябре из-за гололеда там столкнулись 10 машин — аварии практически перекрыли проезд по эстакаде.

Ксения Евдокимова
Скриншот с видео
Видео youtube.com, канал Мобильное приложение «Автоспас»

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