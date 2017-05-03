Гостиница сгорела ночью в Октябрьском районе

Пожар в гостиничном комплексе «Петровъ Дворъ»
Пожар в гостиничном комплексе «Петровъ Дворъ»

Поздно вечером 2 мая на ул. Восход в Октябрьском районе Новосибирска загорелся гостиничный комплекс «Петровъ Дворъ».


Пожар произошел около 23:00. «Загорелось на моих глазах одноэтажное строение рядом с этим домом, приехала машина пожарная, пламя в это время с одноэтажного строения перекинулось на крышу дома № 66"а"», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ очевидец.


По данным справочника 2ГИС, по адресу ул. Восход, 66«а» находится гостиничный комплекс «Петровъ Дворъ».


Очевидцы сообщают, что в 0:25 пожар удалось потушить
Очевидцы сообщают, что в 0:25 пожар удалось потушить


Жители микрорайона сообщили в редакцию, что на ул. Лескова (рядом с гостиницей) горит несколько частных домов. «Масса пожарных машин. Дорогу перекрыли ДПС. 0:25 пожар удалось потушить», — написала читательница НГС.


В соцсетях очевидцы пожара сообщают, что сначала загорелась баня рядом с гостиницей. В итоге горели все три этажа комплекса на площади 250 кв. м. Все постояльцы были эвакуированы.


Последствия пожара
Последствия пожара


Пожары в частных домах в Новосибирске случаются часто. В одном из последних, в Кировском районе, погибла женщина.

Ксения Евдокимова
Фото читателей НГС

Прочтений: 26652
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (56)56
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено