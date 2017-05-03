Гостиница сгорела ночью в Октябрьском районе

Пожар в гостиничном комплексе «Петровъ Дворъ»

Поздно вечером 2 мая на ул. Восход в Октябрьском районе Новосибирска загорелся гостиничный комплекс «Петровъ Дворъ».





Пожар произошел около 23:00. «Загорелось на моих глазах одноэтажное строение рядом с этим домом, приехала машина пожарная, пламя в это время с одноэтажного строения перекинулось на крышу дома № 66"а"», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ очевидец.







По данным справочника 2ГИС, по адресу ул. Восход, 66«а» находится гостиничный комплекс «Петровъ Дворъ».





Очевидцы сообщают, что в 0:25 пожар удалось потушить





Жители микрорайона сообщили в редакцию, что на ул. Лескова (рядом с гостиницей) горит несколько частных домов. «Масса пожарных машин. Дорогу перекрыли ДПС. 0:25 пожар удалось потушить», — написала читательница НГС.







В соцсетях очевидцы пожара сообщают, что сначала загорелась баня рядом с гостиницей. В итоге горели все три этажа комплекса на площади 250 кв. м. Все постояльцы были эвакуированы.







Последствия пожара





Пожары в частных домах в Новосибирске случаются часто. В одном из последних, в Кировском районе, погибла женщина.

