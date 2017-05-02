Из плакатов «Монстрации» собрали выставку в Новосибирске

Выставка в Новосибирске

Сегодня в творческом пространстве «Арт Ель» открылась выставка плакатов «Монстрации-2017», которая проходила в Новосибирске 1 мая.







Вход на выставку свободный, арт-пространство расположено на ул. Романова, 23. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, в экспозицию вошло несколько сотен плакатов. Никакого специального отбора они не проходили, идеолог «Монстрации» Артем Лоскутов просто попросил всех желающих сдать свои лозунги по окончании шествия.







Общий вид экспозиции





Вход на выставку свободный





Фоном стал главный лозунг «Монстрации»





За тем, как проходила «Монстрация» и другие первомайские шествия в Новосибирске, НГС.НОВОСТИ следили в режиме онлайн.