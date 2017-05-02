Из плакатов «Монстрации» собрали выставку в Новосибирске
Сегодня в творческом пространстве «Арт Ель» открылась выставка плакатов «Монстрации-2017», которая проходила в Новосибирске 1 мая.
Вход на выставку свободный, арт-пространство расположено на ул. Романова, 23. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, в экспозицию вошло несколько сотен плакатов. Никакого специального отбора они не проходили, идеолог «Монстрации» Артем Лоскутов просто попросил всех желающих сдать свои лозунги по окончании шествия.
За тем, как проходила «Монстрация» и другие первомайские шествия в Новосибирске, НГС.НОВОСТИ следили в режиме онлайн.
Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова
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