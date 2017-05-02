Московский видеоблогер сравнил Новосибирск с бывшей столицей США

Сравнение Новосибирска и США оказалось не в пользу нашего города
Сравнение Новосибирска и США оказалось не в пользу нашего города

17-летний школьник и видеоблогер из Москвы Даниил Игольницын выложил в Сеть ролик, в котором сравнивает Новосибирск и Филадельфию.


«Своими сравнениями я хочу затронуть тему о благоустройстве нашей страны. Я сравниваю наши города с городами других стран, чтобы показать людям, что мы можем жить лучше. Идея возникла после того, как я прошелся по одному из районов города Иваново (там у меня живут родственники) и посмотрел, какая разруха происходит в стране за пределами Москвы и Питера», — объяснил идею своего проекта Даниил в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в социальной сети «ВКонтакте».



Одним из ключевых критериев сравнения Новосибирска с Филадельфией, которая в XVIII веке была временной столицей США, Даниил назвал количество жителей. Также, как считает видеоблогер, у них похож ландшафт. До этого Игольницын сравнивал Харьков и Воронеж.


Сравнение двух городов идет с помощью Google Maps и Google Street View. В Новосибирске взгляд Даниила падает на частный сектор на ул. Белореченской в Калининском районе. «О боже мой, это еще хуже, чем в Воронеже, там, если вы помните, были какие-то коттеджики, была дорога хотя бы, то здесь можно с полной уверенностью сказать, что дороги просто нет. Здесь просто песок, навален песок. Ощущение, что это все давно заброшено, люди приходят, что-то поливают и уходят. Одни заросли какие-то… камни», — ужасается блогер и делает заключение, что улица в целом выглядит как американская фазенда 50-х годов.  


Частный сектор Филадельфии вызывает у Даниила восторг: «Да, есть трещины на дорогах. Но если смотреть на эту ухоженность, деревца, за которыми следят… Это в сравнении с тем, что мы видели в Новосибирске, небо и земля. Мне не к чему придраться».


Далее взор блогера возвращается в Новосибирск, в центр, на ул. Ленина. «М-м… Довольно-таки внушительно, большие дороги, очень много места, можно размахнуться. Центр города, есть трещины. Ладно, более-менее… Дома  самые обычные, советские, ничего удивительного», — говорит Игольницын. В деловом центре Филадельфии блогеру очень нравится. «Могу вечно так ходить, не нагляжусь. На дорогах ям не вижу», — восторгается Даниил.


Блогер объяснил, что, несмотря на нелестную характеристику в сравнении с Филадельфией, он хорошо относится к Новосибирску.


«Новосибирск — великий город, и я хочу, чтобы у руля этого города сидело правительство, которое будет заботиться о своих жителях. А почему нечестно сравнивать города? В Новосибирске вполне, как и в Филадельфии, можно сделать газоны, проложить дорогу, наконец, в частный сектор», — резюмирует Даниил Игольницын.


Это далеко не первая попытка сравнить Новосибирск с другими городами, когда сравнение оказывается не в его пользу. Например, недавно глава Хакасии назвал назвал наш город «колхозом и деревней» за качество машин, зарплаты и женскую красоту. Потом корреспондент НГС проанализировал его слова и трезво сравнил 2 региона и их столицы.

Анна Наумцева
Фото Татьяны Фатеевой
Видео youtube.com, канал DANIIL DANNER

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