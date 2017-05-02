Массовое ДТП с пострадавшими собрало пятикилометровую пробку на Бердском шоссе





Последействия ДТП попали в объектив видеорегистратора

В Советском районе Новосибирска в вечерний час пик столкнулись три автомобиля — в результате три человека пострадали и собралась длинная пробка в сторону Бердска.





«Сегодня около 17 часов на Бердском шоссе, 548 по неустановленной причине произошло столкновение "Хонды", "Тойоты" и "Жигули". Одна из машин двигалась в сторону Бердска, остальные — ей навстречу», — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.









Место аварии





Более детально описать происшествие пока нет возможности — на месте все еще работают сотрудники ДПС. Известно, что за медицинской помощью обратились три человека. А в сторону Бердска, как сообщает сервис Яндекс.Пробки, собрался затор длиной почти 5 км. Скорость машин в потоке не превышает 15 км/ч.