Массовое ДТП с пострадавшими собрало пятикилометровую пробку на Бердском шоссе


Последействия ДТП попали в объектив видеорегистратора
Последействия ДТП попали в объектив видеорегистратора

В Советском районе Новосибирска в вечерний час пик столкнулись три автомобиля — в результате три человека пострадали и собралась длинная пробка в сторону Бердска.


«Сегодня около 17 часов на Бердском шоссе, 548 по неустановленной причине произошло столкновение "Хонды", "Тойоты" и "Жигули". Одна из машин двигалась в сторону Бердска, остальные — ей навстречу», — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.



Место аварии
Место аварии


Более детально описать происшествие пока нет возможности — на месте все еще работают сотрудники ДПС. Известно, что за медицинской помощью обратились три человека. А в сторону Бердска, как сообщает сервис Яндекс.Пробки, собрался затор длиной почти 5 км. Скорость машин в потоке не превышает 15 км/ч.

Анна Наумцева
Схема yandex.ru/maps
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