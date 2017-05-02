В Новосибирск прибыл спецпоезд с танками и теплушкой

Агитпоезд прибыл на вокзал Новосибирск-Главный 
Агитпоезд прибыл на вокзал Новосибирск-Главный 

На вокзал Новосибирск-Главный приехал агитпоезд «Армия Победы» — его встречали представители власти, ветераны и молодежь.


У всех присутствующих была возможность посмотреть на военную технику, расположенную на открытых платформах. По данным официального сайта агитпоезда, он состоит из платформ с историческими образцами военной техники: танками, самоходной и зенитной пулеметными установками, полевой и противотанковой пушками. Также можно было осмотреть санитарный вагон и теплушку.


На платформе собрались ветераны
На платформе собрались ветераны


Молодежь с интересом осматривала экспозиции
Молодежь с интересом осматривала экспозиции


Поезд традиционно привез образцы военной техники
Поезд традиционно привез образцы военной техники


На отдельной железнодорожной площадке-сцене выступали концертные бригады. 


Несмотря на погоду, собралось больше сотни человек
Несмотря на погоду, собралось больше сотни человек


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на платформе собралось больше сотни человек.


Кроме показа техники был концерт
Кроме показа техники был концерт


Агитпоезд «Армия Победы» — традиционная ежегодная акция Минобороны РФ, приуроченная ко Дню Победы. В этом году впервые два «Поезда Победы» одновременно двигаются от западной и восточной границ Центрального военного округа, символизируя неразрывную связь армии и народа, внесших вклад в общее дело, сообщили в Центральном военном округе.

Анна Наумцева
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 1997
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