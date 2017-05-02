В Новосибирск прибыл спецпоезд с танками и теплушкой

Агитпоезд прибыл на вокзал Новосибирск-Главный

На вокзал Новосибирск-Главный приехал агитпоезд «Армия Победы» — его встречали представители власти, ветераны и молодежь.





У всех присутствующих была возможность посмотреть на военную технику, расположенную на открытых платформах. По данным официального сайта агитпоезда, он состоит из платформ с историческими образцами военной техники: танками, самоходной и зенитной пулеметными установками, полевой и противотанковой пушками. Также можно было осмотреть санитарный вагон и теплушку.





На платформе собрались ветераны





Молодежь с интересом осматривала экспозиции





Поезд традиционно привез образцы военной техники





На отдельной железнодорожной площадке-сцене выступали концертные бригады.





Несмотря на погоду, собралось больше сотни человек





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на платформе собралось больше сотни человек.





Кроме показа техники был концерт





Агитпоезд «Армия Победы» — традиционная ежегодная акция Минобороны РФ, приуроченная ко Дню Победы. В этом году впервые два «Поезда Победы» одновременно двигаются от западной и восточной границ Центрального военного округа, символизируя неразрывную связь армии и народа, внесших вклад в общее дело, сообщили в Центральном военном округе.