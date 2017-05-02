К 9 мая в Новосибирск вернется аномальное тепло

В Новосибирск придет тепло до +25 градусов
В Новосибирск придет тепло до +25 градусов

Синоптики рассказали о погоде на первую декаду мая — в целом она ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы.


«В основном погода будет определяться юго-западными потоками воздушных масс, арктические потоки исключаются, за исключением начала декады — вот сейчас. Поэтому дали прогноз выше нормы на 1–2 градуса. Если в начале декады ожидаем ночью от 0 до –7, а днем до +3…+8. Во второй половине декады нас ждет повышение температуры. Ночью — до +4…+9, днем — до +13…+18, а на пике тепла до +25 градусов», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, пик тепла придется на конец декады, т.е. 8–10 мая. Осадки в течение декады вероятны в виде дождя в отдельные дни.

Анна Наумцева
Фото из архива НГС

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