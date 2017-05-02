Новосибирцам предложили дешевые авиабилеты в соседний сибирский город

Самолет Embraer 170-LR, который будет летать из Новосибирска в Омск

Авиакомпания S7 Airlines начала продавать авиабилеты сообщением «Новосибирск – Омск» за 2,6 тыс. руб. в одну сторону.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе S7, самолеты начнут курсировать по маршруту с 1 июля. Пассажиры смогут долететь до Омска за 1 час 25 минут на новых 78-местных самолетах Embraer 170-LR. В пресс-службе компании пояснили, что в этом году они получат 17 таких самолетов.





Из Новосибирска с понедельника по четверг вылеты запланированы на 8:05 (время местное), а прибытие в Омск — в 8:40 (время местное). С пятницы по воскресенье из Новосибирска самолеты отправятся в 18:00 и приземлятся в Омске в 18:35. С понедельника по четверг самолеты будут вылетать из Омска в 9:35 и прибывать в Новосибирск в 12:00. С пятницы по воскресенье они будут отправляться из Омска в 19:35 и прибывать в «Толмачёво» в 22:00.







Билеты уже появились в продаже, их стоимость составляет 1 тыс. руб., вместе со сборами — 2,6 тыс. руб. За это пассажирам разрешат провозить ручную кладь весом менее 10 кг. В оба конца билеты будут стоить 5,2 тыс. руб.







«Пока рейсы будут выполняться до 30 августа, о расписании после 30 августа сообщим позже», — пояснили в пресс-службе компании.





Самолет Embraer 170-LR, который будет летать из Новосибирска в Омск





Напомним, аэропорт «Толмачёво» перешел на летнее расписание в конце марта — в нем увеличилось количество авиарейсов на юг.

