Депутата избили во дворе дома в Калининском районе

За день до происшествия Павлу Батину угрожали
За день до происшествия Павлу Батину угрожали

На депутата Совета депутатов Новосибирского района Павла Батина напали 28 апреля во дворе дома в Калининском районе Новосибирска — избитый связывает нападение со своей депутатской деятельностью. 


«Я подъехал к дому, смотрю, на углу стоят какие-то подозрительные личности, еще тогда их приметил, — рассказал Батин НГС.НОВОСТИ. — Прогулялись с женой и ребенком по улице, пошли домой. Вышел поставить машину в гараж, они идут на меня. Говорят: "Привет". Резкий удар. Больше ничего не помню». 


Соседи рассказывают, что от удара потерпевший потерял сознание и упал. Неизвестные стали пинать его ногами. После криков прохожих «Вы что делаете?» нападавшие сбежали. 


В больнице у депутата зафиксировали сотрясение головного мозга и травму губы. Заявление в полицию мужчина написал в этот же день. «Медики предполагают, что сначала меня ударили кастетом, поэтому и потерял сознание. Деньги не взяли, возле дома стояли довольно долго. Поэтому предполагаю, что это наемники, которые ждали именно меня», — заявил Батин. 


Депутат считает, что конфликтов ни на работе, ни в частной жизни у него ни с кем не было, и связывает нападение со своей депутатской деятельностью. Павел Батин представляет партию КПРФ и говорит, что часто критикует администрацию Новосибирского района. «Последний конфликт был как раз на сессии, за день до происшествия, 27 апреля. Там я выступил по вопросу изменений в устав. Хотя перед этим ко мне приезжал один человек, просил поддержать позицию главы. В противном случае угрожал проверками на работе и другими проблемами», — утверждает Батин.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили получение заявления от Батина — сейчас полиция проводит доследственную проверку и устанавливает обстоятельства случившегося. 


В Новосибирском районе уже происходили нападения на местных депутатов. Так, в Криводавновке неизвестные обстреляли черный «Лэнд Крузер» депутата Дмитрия Лещенко.

Алена Истомина
Фото предоставлено Павлом Батиным

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