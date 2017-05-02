16-летняя девушка угнала машину у спящего знакомого в центре Новосибирска

Полицейские возбудили против девушки уголовное дело

Утром 1 мая новосибирские автоинспекторы устроили погоню за 16-летней девушкой на угнанном «Мицубиси Паджеро».





В 7-м часу утра автоинспекторы, патрулировавшие центр Новосибирска, попытались остановить для проверки «Мицубиси Паджеро». Но водитель проигнорировал требования полицейских и попытался от них уехать. Автоинспекторам удалось догнать иномарку и заблокировать ее на ул. Серебренниковской, описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.







Нарушительницей оказалась 16-летняя жительница Куйбышева. Как установили полицейские, машину она угнала примерно в 6:00 у случайного знакомого, вместе с которым отдыхала в одной компании на ул. Крылова.







«Подозреваемая приехала в Новосибирск на выходные отдохнуть. С хозяином машины она была знакома несколько дней. И воспользовавшись тем, что молодой человек спал, она забрала у него ключи от автомобиля и поехала по каким-то своим делам», — рассказали в областной полиции.







Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и поместили девушку в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.





Ранее под уголовное дело попал 37-летний житель Искитима, который угнал BMW X5 после ссоры с его владельцем на парковке.