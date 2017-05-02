«Жигули» с 74-летним водителем превратились в груду металла после ДТП с грузовиком

«Жигули» после аварии на перекрестке ул. Героев Революции и Эйхе
«Жигули» после аварии на перекрестке ул. Героев Революции и Эйхе

В столкновении «Жигули» и грузовика «Исудзу» на перекрестке в Первомайском районе в Новосибирске пострадали два человека.


Авария произошла на перекрестке ул. Героев Революции и Эйхе в 15:40. «ВАЗ двигался по ул. Эйхе со стороны ул. Первомайская, на перекрестке поворачивал налево, грузовичок ехал по Эйхе навстречу. Оба автомобиля двигались на зеленый сигнал светофора. "Жигули" не пропустила Isuzu, из-за чего автомобили столкнулись», — рассказали НГС.НОВОСТИ представители мобильного приложения «Автоспас».


На место аварии приехали сотрудники МЧС и «скорой помощи»
На место аварии приехали сотрудники МЧС и «скорой помощи»


После столкновения грузовик по инерции поехал дальше, выехал на тротуар и врезался в забор. По данным «Автоспаса», в аварии пострадали оба водителя. Очевидцы аварии сообщают, что водителя «Жигулей» увезли в реанимацию.


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что в аварии пострадал 74-летний водитель ВАЗа и 45-летний пассажир грузовика, обоих мужчин увезли врачи «скорой помощи».


После столкновения с «Жигули» грузовик вылетел на тротуар и врезался в забор
После столкновения с «Жигули» грузовик вылетел на тротуар и врезался в забор


Судя по фотографиям и видео с места аварии, которые прислали в редакцию НГС.НОВОСТИ очевидцы, обе машины получили существенные повреждения.



Аварии с участием грузовых машин в Новосибирске случаются часто. Вечером 1 мая водитель грузовика «Мерседес-Бенц» врезался в автовышку с рабочими на ул. Большевистской — пострадали два монтажника.

Ксения Евдокимова
Фото группа «ВКонтакте» «Мобильное приложение "Автоспас"» (1, 3), читателей НГС (2)
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