Новосибирцы налепили снеговиков на клумбах с цветами

Снеговик с Северо-Чемского жилмассива
Снеговик с Северо-Чемского жилмассива

Жители Новосибирска и области слепили и выложили в социальную сеть «Инстаграм» снеговиков, которых слепили сегодня, 2 мая, после ночных снегопадов.

Снег в Новосибирске начал идти со вчерашнего вечера и не прекращался всю ночь. До этого стояла аномально теплая погода, поэтому снеговиков находчивые новосибирцы налепили на клумбах с цветами.


Синоптики успокоили, что похолодание сменится резким потеплением. «4–5 мая ждем повышения температуры в дневные часы до 13–18, и по южным районам до 23 градусов тепла. Ночные температуры тоже перейдут через ноль, тоже будут положительными», — сообщал ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Анна Наумцева
Фото instagram.com/khangrisha (1), instagram.com/rudkova_anna (2), instagram.com/rtd_ev (3), instagram.com/stasshark (4)

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