Новосибирцы налепили снеговиков на клумбах с цветами

Снеговик с Северо-Чемского жилмассива

Жители Новосибирска и области слепили и выложили в социальную сеть «Инстаграм» снеговиков, которых слепили сегодня, 2 мая, после ночных снегопадов.

Все выкладывают фото со снегом, а я буду немного оригинальней😂🙊😨☝⛄ #снеговик #май #майскийснеговик Публикация от Anna Sergeevna 🐾 (@rudkova_anna) Май 1 2017 в 10:30 PDT

Снег в Новосибирске начал идти со вчерашнего вечера и не прекращался всю ночь. До этого стояла аномально теплая погода, поэтому снеговиков находчивые новосибирцы налепили на клумбах с цветами.





Вот такой вот май 1 ый май #новосибирск #шезлонг #снеговик #яхтклубчкаловец Публикация от Stanislav (@stasshark) Май 1 2017 в 10:53 PDT

Синоптики успокоили, что похолодание сменится резким потеплением. «4–5 мая ждем повышения температуры в дневные часы до 13–18, и по южным районам до 23 градусов тепла. Ночные температуры тоже перейдут через ноль, тоже будут положительными», — сообщал ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

