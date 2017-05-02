Новосибирцы налепили снеговиков на клумбах с цветами
Жители Новосибирска и области слепили и выложили в социальную сеть «Инстаграм» снеговиков, которых слепили сегодня, 2 мая, после ночных снегопадов.
Снег в Новосибирске начал идти со вчерашнего вечера и не прекращался всю ночь. До этого стояла аномально теплая погода, поэтому снеговиков находчивые новосибирцы налепили на клумбах с цветами.
Синоптики успокоили, что похолодание сменится резким потеплением. «4–5 мая ждем повышения температуры в дневные часы до 13–18, и по южным районам до 23 градусов тепла. Ночные температуры тоже перейдут через ноль, тоже будут положительными», — сообщал ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Анна Наумцева
Фото instagram.com/khangrisha (1), instagram.com/rudkova_anna (2), instagram.com/rtd_ev (3), instagram.com/stasshark (4)