Машину мэра Новосибирска снова застукали на тротуаре

Фото автомобиля мэра на тротуаре сделано 1 мая в 18:45

Автомобиль мэра Новосибирска Анатолия Локтя Audi A8 с госномером О101ОО154 вновь попал в камеру читателей НГС — снимок прислали в рубрику «Я паркуюсь как чудак».





На фото видно, что «Ауди» стоит на тротуаре возле ресторана «Фенимор Купер» на пересечении ул. Советской и Писарева. По мнению экспертов, это место конструктивно является муниципальной пешеходной зоной, тротуаром, и парковаться здесь нельзя.





«Парковка на тротуаре — это незаконно. Кто-то повернул знаки, запрещающие стоянку по ходу движения автомобилей. Налицо самоуправство. ГИБДД должно немедленно разобраться и устранить данное нарушение», — прокомментировал НГС.НОВОСТИ руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.







«Ну это конкретно на тротуаре. Это тротуар, естественно, это не проезжая часть. Эти [клумбы] — атрибут украшения. Плюс здесь знак стоит "Остановка запрещена". Если смотреть на этот знак, то указатель "стрелка вниз" означает — вот до сюда парковка запрещена», — объясняет и директор «Центра высшего водительского мастерства» Виктор Жигулин, посмотревший фото по просьбе НГС.НОВОСТИ.





То же место, снятое корреспондентом НГС.НОВОСТИ 2 мая — на фото отчетливо заметен знак «Остановка запрещена»





В мэрии пообещали провести служебную проверку инцидента c парковкой. «Мы разберемся, почему водитель принял решение припарковаться там, и примем соответствующие дисциплинарные меры, объясним ему, что это недопустимо», — прокомментировал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь мэра Артём Роговский.





Днем 1 мая фотограф НГС.НОВОСТИ запечатлел мэра у этой же служебной машины — на этом Audi мэр Анатолий Локоть приехал на первомайскую демонстрацию.





Мэр Анатолий Локоть у служебной машины утром 1 мая





Напомним, ранее в декабре этот же автомобиль был замечен читателями на тротуаре ул. Советской возле областной библиотеки. Тогда власти также заявили, что с водителем «будет составлена профилактическая беседа».





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