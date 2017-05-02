Новосибирские сварщики поставили в парке огромные фигуры Халка и Бэтмена

Бамблби

Накануне, 1 мая, в Новосибирске в парке «Березовая роща» открылась выставка «Город героев» с металлическими фигурами персонажей кинофильмов «Трансформеры» и «Мстители».







«Из "Трансформеров": Бамблби, Оптимус Прайм, Мегатрон, Близнец. Из супергероев: Бэтмен, Капитан Америка, Халк. Из "Черепашек Ниндзя" — Леонардо, Рафаэль и Шреддер. На улице стоит конструкция из "Аватара" — в нее может человек сесть», — рассказал НГС.НОВОСТИ организатор проекта Вадим Масляков.







Он отметил, что выбрал героев после общения с маленькими детьми, которые рассказывали о своих интересах.







Все фигуры сделали за три месяца из металла. По его словам, фигуры изготовили сотрудники центра сварочных работ «сварка54.рф». «У нас были профессионалы по художественной части, по скульптурной части, по гибке металла, маляры и сварщики. Я руководил, смотрел, как что делается», — добавил Масляков.







Вход на экспозицию стоит 200 руб., дети до 4 лет могут прийти бесплатно. Пока выставка будет стоять два месяца. «Если люди заинтересуются, то будем расширяться», — отметил Масляков, добавив, что в случае успеха выставки мастера сделают еще 15 фигур.







Конструкция из «Аватара»





Халк





Компания «Сварка54.рф» известна, например, тем, что ее сотрудники сделали фигуру большого динозавра, которая появилась недавно на ул. Станционной.