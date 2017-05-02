Новосибирцы отдали больше 30 тысяч за фотографии с лисами и змеями
В Новосибирске прошла благотворительная фотосессия — 2 тыс. человек пожертвовали больше 35 тыс. руб. для Центра реабилитации хищных птиц.
Фестиваль «Сборная солянка» прошел 30 апреля в ДК им. Октябрьской революции. «Всего народу было около 2 тыс. человек. Но половина владельцев животных, к сожалению, нас подвели.
В итоге было где-то в два раза меньше животных, чем планировалось», — рассказала НГС.НОВОСТИ волонтер Центра реабилитации хищных птиц Ульяна Бакшеева.
В итоге на мероприятии было около 30 животных — 2 лиса, хорьки, птицы, змеи, рептилии, пауки. Желающие могли сделать фото с ними. Цену никто не определял — участники фотосессии просто жертвовали какую-то сумму, начиная от 50 руб., на поддержание Центра.
«Мероприятие получилось очень насыщенным. Собрали мы 35 тыс. Мы рассчитывали, что будет намного больше. Следующее мероприятие, надеемся, будет более успешным», — подытожила волонтер.
Центр реабилитации хищных птиц занимается тем, что выхаживает раненых птиц, а затем отправляет их на свободу. Например, недавно волонтеры центра привезли в Новосибирск канюка, болотную сову и коршуна из закрывшегося в Томске мини-зоопарка «Тотем».
Анна Богданова
Фото Sunshine Auto (1, 6), Саши Серой (2), Александры Ким (3–5) со страницы фестиваля «Сборная солянка» в социальной сети «ВКонтакте»