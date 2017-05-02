Новосибирцы отдали больше 30 тысяч за фотографии с лисами и змеями

Фестиваль «Сборная солянка»
Фестиваль «Сборная солянка»

В Новосибирске прошла благотворительная фотосессия — 2 тыс. человек пожертвовали больше 35 тыс. руб. для Центра реабилитации хищных птиц.


Посетители благотворительного мероприятия 30 апреля
Посетители благотворительного мероприятия 30 апреля


Фестиваль «Сборная солянка» прошел 30 апреля в ДК им. Октябрьской революции. «Всего народу было около 2 тыс. человек. Но половина владельцев животных, к сожалению, нас подвели.


Посетители делали фото с животными, в том числе птицами и змеями
Посетители делали фото с животными, в том числе птицами и змеями


В итоге было где-то в два раза меньше животных, чем планировалось», — рассказала НГС.НОВОСТИ волонтер Центра реабилитации хищных птиц Ульяна Бакшеева.


Посетители фотографировались с животными и жертвовали любую сумму, начиная от 50 руб., на поддержание Центра реабилитации хищных птиц
Посетители фотографировались с животными и жертвовали любую сумму, начиная от 50 руб., на поддержание Центра реабилитации хищных птиц


В итоге на мероприятии было около 30 животных — 2 лиса, хорьки, птицы, змеи, рептилии, пауки. Желающие могли сделать фото с ними. Цену никто не определял — участники фотосессии просто жертвовали какую-то сумму, начиная от 50 руб., на поддержание Центра.


На «Сборную солянку» привезли хорьков
На «Сборную солянку» привезли хорьков


«Мероприятие получилось очень насыщенным. Собрали мы 35 тыс. Мы рассчитывали, что будет намного больше. Следующее мероприятие, надеемся, будет более успешным», — подытожила волонтер.


Лисы стали любимцами посетителей мероприятия
Лисы стали любимцами посетителей мероприятия


Центр реабилитации хищных птиц занимается тем, что выхаживает раненых птиц, а затем отправляет их на свободу. Например, недавно волонтеры центра привезли в Новосибирск канюка, болотную сову и коршуна из закрывшегося в Томске мини-зоопарка «Тотем».

Анна Богданова
Фото Sunshine Auto (1, 6), Саши Серой (2), Александры Ким (3–5) со страницы фестиваля «Сборная солянка» в социальной сети «ВКонтакте»

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