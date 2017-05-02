Директор стройкомпании попал под следствие из-за долгов по зарплате

Руководитель «Афины Паллады» задолжал трем сотрудникам 1,5 млн руб.
Руководитель «Афины Паллады» задолжал трем сотрудникам 1,5 млн руб.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего президента АО строительная компания «Афина Паллада», который не заплатил работникам 1,5 млн руб.


Уголовное дело по невыплате зарплаты больше 2 месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по НСО возбудил 2 мая.


По данным следствия, с ноября 2016 года по апрель 2017 года руководитель «Афины Паллады» более пяти месяцев полностью не платил зарплату работникам. Из-за этого перед ними образовалась задолженность по зарплате на сумму 1,5 млн руб.


В прокуратуре Железнодорожного района уточнили, что деньги не получили трое сотрудников. Один работник не получил окончательный расчет после увольнения — 1,3 млн руб., еще двум работникам не выплатили выходные пособия в связи с сокращением.


«В то же время на счетах организации в приведенный период имелись денежные средства, достаточные для выплаты зарплаты. В нарушение законодательства, устанавливающего очередность исполнения финансовых обязательств, президент АО строительная компания "Афина Паллада" расходовал денежные средства предприятия для проведения расчетов с контрагентами общества», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по НСО Алексей Максименко.


Сейчас расследование уголовного дела продолжается.


Недавно под следствие попал 45-летний президент ЗАО «Управляющая компания "Афина Паллада"» — он задолжал аудитору компании зарплату за 3 месяца.

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС

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