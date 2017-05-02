Власти предупредили о новом подтоплении дач в Новосибирске

Разлившаяся Обь грозит затопить дачи в Первомайском районе Новосибирска
Разлившаяся Обь грозит затопить дачи в Первомайском районе Новосибирска

Паводок на Оби продолжает наступать на дачные участки в Первомайском районе Новосибирска: под угрозу затопления попало садовое товарищество «Строймашевец».


Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, утром 2 мая уровень воды в Оби составлял 348 см. Но в 16:00 Новосибирская ГЭС увеличит сбросы из водохранилища. По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, среднесуточный сброс в нижний бьеф увеличится примерно до 4150 куб. м/c (±100 куб. м).


«Уровень реки Оби на новосибирском водомерном посту поднимется до отметки 360±5 см, возможно подтопление отдельных участков СНТ "Геолог", "Строймашевец" и других садовых обществ в Первомайском районе», — предупредили в мэрии, напомнив, что при возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 051.


О том, как новосибирские дачники переживали половодье в прошлом году, НГС.НОВОСТИ рассказывали в фоторепортаже из Советского и Первомайского районов. Воды в садовых товариществах было по колено — не спасали даже резиновые сапоги.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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