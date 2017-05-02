Новосибирец снял клип с 99-летним ветераном

Патриотический клип посвящен путешествию в прошлое
Патриотический клип посвящен путешествию в прошлое

Новосибирец Владимир Шпринц написал песню «Память» и снял патриотический клип в память о Великой Отечественной войне.


Съемки проходили в Якутии, в Республике Саха около месяца назад, в них принимала участие ветеран войны 99-летняя Надежда Петровна Таранова, рассказал НГС.НОВОСТИ Владимир Шпринц.


«Сюжетная линия рассказывает о том, как молодой человек попадает в прошлое, где становится участником военных действий. Цель клипа — показать не только память о войне, но также благодаря имитации современных войн, которые несут ужас и боль, мотивировать людей на мир во всем мире», — пояснил исполнитель.



«Видео снималось без финансовой поддержки, сам его монтировал. Команда единомышленников собралась за несколько дней. Сочинители и исполнители Мария Карнышева, Анатолий Шестаков и Света Матвейчук. Ветеран Надежда Таранова рассказывала о военном времени», — говорит Шпринц.


Сам исполнитель признался, что не очень любит рэп, хотя считает, что это направление музыки востребовано у новосибирцев.


Рэп записывают и известные новосибирцы — недавно первый альбом в этом стиле записал серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро гимнаст Иван Стретович.

Анна Наумцева
Скриншот видео
Видео youtube.com, канал Сибирские Кадры — Siberia

Прочтений: 93
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено