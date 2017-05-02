Новосибирец снял клип с 99-летним ветераном

Патриотический клип посвящен путешествию в прошлое

Новосибирец Владимир Шпринц написал песню «Память» и снял патриотический клип в память о Великой Отечественной войне.







Съемки проходили в Якутии, в Республике Саха около месяца назад, в них принимала участие ветеран войны 99-летняя Надежда Петровна Таранова, рассказал НГС.НОВОСТИ Владимир Шпринц.







«Сюжетная линия рассказывает о том, как молодой человек попадает в прошлое, где становится участником военных действий. Цель клипа — показать не только память о войне, но также благодаря имитации современных войн, которые несут ужас и боль, мотивировать людей на мир во всем мире», — пояснил исполнитель.









«Видео снималось без финансовой поддержки, сам его монтировал. Команда единомышленников собралась за несколько дней. Сочинители и исполнители Мария Карнышева, Анатолий Шестаков и Света Матвейчук. Ветеран Надежда Таранова рассказывала о военном времени», — говорит Шпринц.







Сам исполнитель признался, что не очень любит рэп, хотя считает, что это направление музыки востребовано у новосибирцев.





Рэп записывают и известные новосибирцы — недавно первый альбом в этом стиле записал серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро гимнаст Иван Стретович.