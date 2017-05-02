Лодочная станция на Оби признана лучшим архитектурным проектом Новосибирска

Лодочная станция находится на правом берегу Оби около Бугринского моста

Проект лодочной станции в Новосибирске получил сразу 5 премий по результатам Международного архитектурного рейтинга «Золотая капитель» 2017 года.





Результаты рейтинга подвели в конце прошедшей недели — его результаты опубликованы на официальном сайте «Золотой капители».







Разработанный творческой архитектурной мастерской «Лантерна» проект лодочной станции был награжден сразу в нескольких номинациях: «Лучшая новосибирская постройка», «Лидер рейтинга», серебряным дипломом, дипломом жюри экспертов I степени и «Гамбургский счет» III степени.







Лодочная станция расположена в районе Бугринского моста. Как следует из описания на сайте «Золотой капители», она представляет собой коммерческую арендную недвижимость и состоит из 7 корпусов с одинаковым монолитным железобетонным каркасом на высоких опорах, но разными фасадами и планировками. В прошлом году НГС подробно рассказывал об этом проекте.







Гран-при рейтинга присудили спроектированному компанией «Ингмар "АСБ"» спортивно-развлекательному центру в Санкт-Петербурге. В его состав входят спортивный центр с тренировочной зоной, многофункциональный зал с трибунами на 2 тыс. мест, административные помещения, яхт-клуб и жилой комплекс из 10 коттеджей, а также крытые «японские» сады с соснами.







Всего участие в международном рейтинге приняли 102 работы из 25 городов России, Белоруссии и Казахстана, отмечается на сайте.