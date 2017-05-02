Лодочная станция на Оби признана лучшим архитектурным проектом Новосибирска

Лодочная станция находится на правом берегу Оби около Бугринского моста
Лодочная станция находится на правом берегу Оби около Бугринского моста

Проект лодочной станции в Новосибирске получил сразу 5 премий по результатам Международного архитектурного рейтинга «Золотая капитель» 2017 года.


Результаты рейтинга подвели в конце прошедшей недели — его результаты опубликованы на официальном сайте «Золотой капители».


Разработанный творческой архитектурной мастерской «Лантерна» проект лодочной станции был награжден сразу в нескольких номинациях: «Лучшая новосибирская постройка», «Лидер рейтинга», серебряным дипломом, дипломом жюри экспертов I степени и «Гамбургский счет» III степени.


Лодочная станция расположена в районе Бугринского моста. Как следует из описания на сайте «Золотой капители», она представляет собой коммерческую арендную недвижимость и состоит из 7 корпусов с одинаковым монолитным железобетонным каркасом на высоких опорах, но разными фасадами и планировками. В прошлом году НГС подробно рассказывал об этом проекте.


Гран-при рейтинга присудили спроектированному компанией «Ингмар "АСБ"» спортивно-развлекательному центру в Санкт-Петербурге. В его состав входят спортивный центр с тренировочной зоной, многофункциональный зал с трибунами на 2 тыс. мест, административные помещения, яхт-клуб и жилой комплекс из 10 коттеджей, а также крытые «японские» сады с соснами.


Всего участие в международном рейтинге приняли 102 работы из 25 городов России, Белоруссии и Казахстана, отмечается на сайте.

Лиза Пичугина
Фото Татьяны Фатеевой

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