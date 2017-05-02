В Новосибирске снесли исторический дом начала прошлого века

Здание на ул. Журинской, 14 до сноса
Здание на ул. Журинской, 14 до сноса

В Новосибирске снесли исторический дом постройки 1920-х годов, располагавшийся по адресу ул. Журинская, 14.


Одноэтажное здание, расположенное во дворе дома по адресу ул. Советская, 65, снесли на прошлой неделе.


«Дом этот являлся объектом застройки Новосибирска начала 20-х годов XX века. Дом интересен тем, что в нем, предположительно, была фотолаборатория Ивана Моторина — одного из сильных фотографов, [который] составил фотолетопись Новосибирска 30–50-х годов [прошлого века]», — рассказал НГС.НОВОСТИ краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.


Сегодня утром, 2 мая, корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил на заборе рядом c ямой на месте здания паспорт объекта, на котором работы на этой территории названы «капитальным ремонтом». На эскизах на информационном щите изображено 1-этажное здание, немного напоминающее снесенную постройку прошлого века. Заказчик работ — ООО «Строительная Лаборатория». Дозвониться до компании по телефонам, указанным в «СПАРК», не удалось. Также не отвечал и мобильный номер, указанный в качестве контактного для подрядчика работ — ООО «Энергоаудит — Сервис».


Паспорт объекта на стройплощадке
Паспорт объекта на стройплощадке


«Это частная собственность. По информации УАСИ (управление архитектурно-строительной инспекции. — Е.Г.), к ним никто не заявлялся ни на какие работы — ни на реконструкцию, ни на строительство. Жилой дом, который рядом, является памятником архитектуры, поэтому там каких-то особых строительных работ не может быть, а если что-то развернется, то будет под очень пристальным вниманием управления охраны», — прокомментировали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


По словам Голодяева, снос этого дома вскрыл в городе проблему. «В городе нет единого реестра старых исторических домов. Нет такого списка, на который чиновники были бы обязаны ориентироваться при продаже объектов недвижимости», — сказал Голодяев. Он отметил, что в этом реестре должна быть информация о том, что можно делать с проданным домом — сносить или реставрировать.


Яма на месте одноэтажного здания по ул. Журинская, 14
Яма на месте одноэтажного здания по ул. Журинская, 14


На месте дома № 14 по ул. Журинской
На месте дома № 14 по ул. Журинской


В середине марта НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как мэрия выставила на продажу другой исторический купеческий дом на ул. Мостовая.

Елена Громкова
Фото предоставлено Константином Голодяевым (1), Густаво Зырянова (2–4)

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