Три девочки из Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Москве

Победительницы из Новосибирска — Диана Стрелина, Милана Хаметова и София Кунгурцева (слева направо)

1 мая в Москве состоялся финал конкурса красоты «Юная Мисс Россия 2017», на котором юные жительницы Новосибирска заняли призовые места в младших возрастных категориях. За день до конкурса девочки презентовали жюри творческий номер.





«Уже в Москве девочки проходили собеседование, показывали выход в вечерних платьях и спортивный выход, последний этап — творческий номер и, собственно, сам конкурс», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор детского модельного агентства Fashion Kids Анна Кунгурцева.





«Мини Мисс Россия» в категории Littlе стала 7-летняя Милана Хаметова, ранее занимавшая призовые места на «Мини Мисс Сибири 2016».





В центре — «Мини Мисс Россия 2017» в категории Little Милана Хаметова





Обладательницей титула «Первая Мини Мисс Россия 2017» стала 10-летняя София Кунгурцева из Новосибирска.





«Первая Вице Мини Мисс Россия 2017» София Кунгурцева





5-классница Диана Стрелина, которой 11 лет, стала обладательницей титула «Гран-при Супермодель 2017». По словам представителя агентства Fashion Kids, девочка мечтает блистать на мировых подиумах, а пока занимается в детской модельной школе Fashion Kids и попутно увлекается вокалом.