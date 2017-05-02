Новосибирцы попали в рейтинг самых активных ипотечных заемщиков

Новосибирцы попали в рейтинг самых активных ипотечных заемщиков

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим объемом выданных ипотечных кредитов.


По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), Новосибирская область по итогам I квартала 2017 года вошла в десятку российских регионов с наибольшими объемами выдачи ипотеки. С начала года в области выдали почти 3 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 4415 млн руб.


Средний размер кредита в НСО — чуть больше 1,5 млн руб., по этому показателю регион занял 8-ю строчку рейтинга, обойдя Самарскую и Челябинскую области. Лидером рейтинга ожидаемо стали Москва и Московская область: здесь с января по март выдали больше 14,6 тыс. кредитов на жилье на сумму свыше 43,7 млрд руб., а «средний чек» составил почти 3 млн руб.


Кроме того, как подсчитали в ОКБ, в НСО еще популярны кредитные карты: их с начала года выдали больше 32,6 тыс. общей суммой почти в 1,7 млрд руб. Средний лимит на карте составил 51,7 тыс. руб. — по этому показателю регион занял 7-ю строчку.


В топ-10 общего рейтинга выданных кредитов, а также по объемам выданных кредитов наличными и автокредитов регион не вошел.


При этом, как ранее рассказывали НГС.НОВОСТИ, в Новосибирской области выросло число закредитованной молодежи: по данным Национального бюро кредитных историй за тот же I квартал 2017 года, взявших кредиты новосибирцев в возрасте до 25 лет стало больше на 0,5 %.

Лиза Пичугина
Фото Владимира Трефилова (РИА Новости)

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