Масштабные перекрытия дорог для репетиций парада

Парад Победы на площади Ленина в 2016 году

В Новосибирске с 3 мая начнут перекрывать улицы, парковки и станции метро — водителям рекомендуют искать объезд.





Как сообщили в пресс-службе мэрии, для подготовки и проведения военного парада и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в городе в течение недели будут перекрывать движение по нескольким улицам.











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3 мая





С 18:30 до 22:00 перекроют Красный проспект на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя, ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе, Октябрьскую магистраль от ул. Каменской до Красного проспекта, ул. Ядринцевскую от Красного проспекта до ул. Мичурина, ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Каменской и ул. Кирова от ул. Восход до ул. Каменской. С 7:00 до 22:00 закроют парковку на пл. Ленина, на ул. Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Каменской, а с 18:30 до 22:00 — на ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.







4 мая





В этот день ограничения движения коснутся Первомайского района — с 15:30 до 17:30 перекроют ул. Физкультурную от ул. Героев Революции до ул. Первомайской. В это же время закроют парковку у дома на ул. Физкультурная, 7.







5 мая





С 18:30 до 22:00 перекроют движение по четной стороне ул. Ипподромской от ул. Военной до ул. Фрунзе.







6 мая





С 8:30 до 13:30 вновь закроют движение по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя, по ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе, по Октябрьской магистрали от ул. Каменской до Красного проспекта, по ул. Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Мичурина, по ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Каменской и по ул. Кирова от ул. Восход до ул. Каменской.





Кроме того, с 7:00 до 11:00 перекроют движение по четной стороне ул. Ипподромской от ул. Военной до ул. Фрунзе.





С 7:00 до 13:30 закроют парковку на пл. Ленина, на ул. Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Каменской и на ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.







8 мая





В понедельник, 8 мая, с 8:00 до 18:00 закроют ул. Депутатскую на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской, с 8:00 до 21:00 перекроют ул. Ленина от пл. Ленина до ул. Советской, а с 20:00 до 23:00 — ул. Плахотного от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова и ул. Пархоменко от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова. Парковки на пл. Ленина на участке от ул. Орджоникидзе до дома № 23 на Красном проспекте перекроют с 8:00 до 21:00.







9 мая





В День Победы с 7:00 до 14:00 закроют движение:







по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;



по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;



по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;



по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;



по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;



по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;



по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;



по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;



по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;



по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;



по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;



по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;



по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;



по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;



по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;



по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;



по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;



по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;



по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;



по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.







С 7:00 до 23:00 перекроют движение:







по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе;



по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;



по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;



по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;



по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;



по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;



по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;



по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;



по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;



по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;



по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;



по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;



по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;



по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;



по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;



по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.



С 9:00 до 12:00 перекроют ул. Серебренниковскую от ул. Максима Горького до ул. Мостовой, с 8:30 до 10:30 — ул. Физкультурную на участке от ул. Героев Революции до ул. Первомайской. С 9:00 до 12:30 будет закрыто движение по пр. Академика Лаврентьева от пр. Академика Коптюга до ул. Терешковой и по Морскому проспекту от ул. Терешковой до ул. Ильича.







С 9:00 до 12:00 также будут перекрыты:







ул. Приморская на участке от дома № 9/1 до перекрестка с ул. Молодости и ул. Гидромонтажной;



ул. Софийская на участке от перекрестка ул. Гидромонтажной и ул. Приморской до ул. Ветлужской



ул. Ветлужская на участке от ул. Софийской до ул. Новоморской;



ул. Новоморская на участке от ул. Ветлужской до пересечения с ул. Мухачева.



С 9:30 до 11:00 для проезда будет закрыта ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной до ул. Тельмана, с 10:00 до 12:00 — ул. Тельмана на участке от ул. Маяковского до ул. Героев Революции. На весь день, с 10:00 до 23:00, перекроют ул. Ильича на участке от Морского проспекта до дома № 6/1 и ул. Станиславского на участке от пл. Станиславского до пл. Труда. С 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул. Богдана Хмельницкого от кинотеатра «Космос» на ул. Бардина до ул. Театральной. С 10:30 до 12:30 перекроют ул. Кубовую на участке от дома № 16«а» (обелиск памяти учащимся, погибшим в годы ВОВ) до Сквера Памяти (ул. Кубовая, 112) и с 21:30 до 22:30 — ул. Маяковского от ул. Марии Ульяновой до ул. Тельмана. С 7:00 до 11:00 перекроют движение по четной стороне ул. Ипподромской от ул. Военной до ул. Фрунзе.





С 8:00 до 13:00 закроют парковку на ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе, а с 8:00 до 11:00 — парковку на ул. Физкультурной у дома № 7.







9 мая закроют доступ на станцию метро «Площадь Ленина» — с 8:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00.







Сотрудники региональной Госавтоинспекции организуют безопасные пешеходные переходы в Первомайском и Советском районе Новосибирска — 8 мая с 10:00 до 12:30 на ул. Русской у дома № 1«а» (Дом молодежи «Маяк»), а также 9 мая с 8:30 до 9:15 на ул. Первомайской от дома № 33 (железнодорожный вокзал станции Инская) до ул. Эйхе и на ул. Маяковского на участке от ул. Эйхе до ул. Физкультурной.







Все временные ограничения власти обозначат дорожными знаками и информационными щитами. Помимо этого, на некоторых улицах выставят грузовики.







Транспорт





Мэрия также изменила схему движения общественного транспорта. Пока временные маршруты составили только на 3 и 6 мая, схемы на остальные дни появятся позже.





Так, 3 мая с 18:30 до 22:00 и 6 мая с 8:30 до 13:30 схемы движения автобусов изменятся:





№ 8, 21, 32, 54 — о.п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующим схемам;



№ 95 — ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующей схеме;



№ 18 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о.п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;



№ 5, 13, 28 — о.п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующим схемам;



№ 97, 98 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о.п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, Красный проспект, далее — по действующим схемам;



№ 31 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, о.п. «Автовокзал», ул. Ипподромская, ул. Военная, далее — по действующей схеме;



№ 41 — ул. Большевистская, о.п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;



№ 75 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о.п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующей схеме.







Маршрутные такси:





№ 1 — ул. Большевистская, о.п. «Автовокзал», ул. Советская, Вокзальная магистраль, далее — по действующей схеме;



№ 46 — ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Фрунзе, далее — по действующей схеме;



№ 2 — ул. Челюскинцев, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, ул. Фрунзе, далее — по действующей схеме;



№ 8, 44, 44а, 45 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, о.п. «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующим схемам;



№ 51 — Вокзальная магистраль, ул. Советская, о.п. «Автовокзал», ул. Ипподромская, ул. Военная, далее — по действующей схеме;



№ 16 — ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, о.п. «Автовокзал», конечный остановочный пункт.







Троллейбусы:





№ 5 — ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о.п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, о.п. «Автовокзал», ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующей схеме;



№ 10 — ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, о.п. «Автовокзал», конечный остановочный пункт;



№ 13 — ул. Большевистская, о.п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, далее — по действующей схеме. В обратном направлении: ул. Писарева, Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, о.п. «Автовокзал», далее — по действующей схеме;



№ 36 — ул. Кошурникова, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, о.п. «Вокзал Главный», конечный остановочный пункт;



№ 29 — ул. Большевистская, о.п. «Автовокзал», ул. Советская, ул. Нарымская, правый поворот на ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина. В обратном направлении: Красный проспект, правый поворот на ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, о.п. «Автовокзал», далее — по действующей схеме.

Напомним, в День Победы новосибирцев ждут военный парад с авиашоу, акция «Бессмертный полк», фейерверки и многое другое.

