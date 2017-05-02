В минздраве рассказали о состоянии пострадавшей в аквапарке сибирячки

У девушки тупая травма поясницы, ее состояние оценивается как удовлетворительное

В минздраве Новосибирской области уточнили состояние двух посетителей аквапарка «Аквамир», пострадавших 30 апреля.





«У девушки тупая травма поясницы, состояние ее удовлетворительное», — рассказали НГС.НОВОСТИ 2 мая в министерстве здравоохранения Новосибирской области.







По данным ведомства, девушка госпитализирована в городскую больницу № 11. Пострадавший в инциденте мужчина был осмотрен врачами травмпункта — там ему сделали рентген, но переломов не выявили. В итоге мужчине диагностировали ушиб обеих стоп и наложили фиксирующую повязку.







Ранее о том, что девушка сломала позвоночник, сообщали некоторые СМИ Новосибирска. По их данным, 21-летняя девушка во время катания с горки застряла в трубе, после чего в девушку врезался спускавшийся следом за ней молодой мужчина. В ответ на эту информацию новосибирские следователи начали проводить проверку.





В аквапарке «Аквамир» на запрос НГС.НОВОСТИ официально ответили, что в ряде СМИ была опубликована недостоверная информация о том, что 30 апреля два человека в результате ЧП на водном аттракционе получили переломы.







«Аквапарк "Аквамир" официально заявляет, что опубликованная информация не соответствует действительности и искажает данные, предоставленные третьими лицами. Сведения о полученных переломах являются недостоверными», — говорится в ответе аквапарка за подписью его директора Ивана Коблика.