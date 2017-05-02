Дорожники закатали ямы асфальтом поверх выпавшего снега





Ночная укладка асфальта на ул. Учительской. Кадр видео

Вечером 1 мая в Дзержинском районе Новосибирска дорожные рабочие начали ремонт улицы во время снегопада.







Видеоролик с дорожными работами в редакцию НГС прислал читатель. По его словам, свежий асфальт рабочие укладывали примерно в 23:00 на ул. Учительской возле дома № 9 по ул. Дениса Давыдова. В это время в городе шел снег.











Ранее в департаменте транспорта мэрии Новосибирска заявляли, что некоторые виды дорожных работ можно выполнять даже в морозы и в непогоду. «При неблагоприятных погодных условиях используется холодный асфальтобетон, диапазон температур укладки которого — от –15 до +40 градусов при условии очистки ямы от грязи, пыли, снега и воды. Кроме того, при наличии влаги на дороге допускается засыпка ям высечкой, т.е. измельченным асфальтом, либо щебнем», — сообщалось на странице департамента в соцсети «ВКонтакте».