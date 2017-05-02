Разбитую лестницу на «Речном вокзале» перекрыли для ремонта
В Новосибирске возле станции метро «Речной вокзал» перегородили аварийную лестницу от Коммунального моста к железнодорожной платформе.
«Лестница уже не первый год подвергается каким-то ремонтным работам. Где-то в марте в таком негодном состоянии оказалась. Я послал фотографию в мэрию через интернет-приемную, но на самом деле увидел достаточно положительный ответ и фактические действия, которые уже сегодня воочию увидел», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец Иван Мосияш, приславший в редакцию фото перекрытой лестницы.
28 апреля новосибирец получил ответ из мэрии, в котором сообщалось, что лестница включена в план ремонта на 2017 год.
«Сегодня утром увидел, что лестница перекрыта для производства ремонтных работ», — добавил Мосияш.
Об этой лестнице НГС уже писал в марте — тогда ступени лестницы от Коммунального моста к железнодорожной платформе Речной вокзал и одноименной станции метро начали разрушаться и «поплыли» вниз.
Елена Громкова
Фото Ивана Мосияша