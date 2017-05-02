Мэрия нашла здание для нового детского сада в Ленинском районе

Мэрия Новосибирска решила открыть детский сад в здании, которое до последнего времени занимал детдом

В Ленинском районе Новосибирска начинается реконструкция здания детского дома — власти города решили открыть в нем детский сад на 220 мест.





По информации пресс-центра мэрии, изначально в здании на ул. Связистов, 155, построенном в 1986 году, также был детский сад. Затем в нем несколько лет работал детский дом «Созвездие». В прошлом году детский дом расформировали, а здание передали детскому саду № 465.







2 мая мэр Анатолий Локоть провел выездное совещание по реконструкции этого здания. «В хорошем состоянии находится здание. В течение лета – осенью закончим капремонт», — сказал мэр. По его словам, 10 мая пройдет конкурс по выбору подрядчика, а реконструкция завершится ориентировочно в первой декаде декабря 2017 года. Работы оцениваются в 38 млн руб.





По словам начальника городского управления образования Рамиля Ахметгареева, до последнего времени в детдоме на ул. Связистов было около 20 воспитанников — после решения об открытии тут детсада их перераспределили в другие учреждения.





Мэр Анатолий Локоть (на фото в центре) заявил, что работы по реконструкции завершатся уже в декабре этого года





Площадь здания — 2528,5 кв. м. В планах мэрии открыть здесь детский сад на 220 мест. Работы планируют начать в июне и закончить к концу года. Реконструкция подразумевает частичную перепланировку помещений, ремонт инженерных систем, отделочные и общестроительные работы, а также благоустройство территории.





В середине апреля стало известно, что Новосибирская область получит из федерального бюджета около 1,06 млрд руб. на строительство 3 детских садов и 3 школ до 2018 года.