Новосибирцы за выходные раскупили новые телефоны за 60 тысяч

Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S8+

Жители Новосибирска за несколько дней раскупили новые смартфоны Samsung Galaxy S8+ стоимостью 60 тыс. руб.


Продажи новых моделей телефона Samsung Galaxy S8 и S8+ стартовали в России 28 апреля. Модели вышли в трех цветах: черном (производитель называет его «черный бриллиант»), сером («мистический аметист») и золотом («желтый топаз»).


При этом новосибирцы в соцсетях сообщают, что поставленные в город телефоны новой модели практически сразу закончились. «В Новосибирске нет ни одного Samsung Galaxy S8+. За 2 дня продали все», — пишет на своей странице в Facebook новосибирец Артур Л.


Судя по сайту фирменного магазина Samsung в Новосибирске, Galaxy S8 со встроенной памятью 64 Gb можно купить за 54 990 руб., а Galaxy S8+ с такой же памятью стоит 59 990 руб. Такая же цена на смартфоны установлена в новосибирских магазинах «Евросеть» и «Связной».


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему как покупатель в один из фирменных магазинов Samsung в Новосибирске, рассказали, что из линейки Galaxy S8+ в наличии сейчас есть только телефон золотого цвета. На Galaxy S8+ других цветов нужен предзаказ. По словам консультанта магазина, ждать смартфон нужно не больше недели, однако среди покупателей большой ажиотаж — в очередь на телефон черного цвета уже записалось около 10 человек.


Судя по сайту «Евросети», в Новосибирске можно купить только черный и золотой Samsung Galaxy S8, серого пока нет в наличии. При этом Galaxy S8+ остался только золотой и только один экземпляр.


На сайте «Связного» сообщается, что Samsung Galaxy S8 и S8+ в черном цвете, а также Galaxy S8+ в золотом цвете будут в магазинах сети после 7 мая. Смартфоны в сером цвете в некоторых магазинах появятся уже сегодня после 18:00. При этом в одном магазине сети еще остались по одному Galaxy S8 (золотой) и Galaxy S8+ (серый).


Новым Samsung Galaxy S8+ в своих соцсетях похвастались и российские звезды, например певец Сергей Лазарев.

1 мая «КоммерсантЪ» со ссылкой на Samsung Electronics сообщил, что за прошедшие выходные (с 28 по 30 апреля) продажи Galaxy S8 в 2,1 раза превысили продажи предыдущего флагмана компании — Galaxy S7.


Новосибирцы любят новые гаджеты и, чтобы их приобрести, часто выстраиваются в огромные очереди, причем даже ночью. Например, в первый же день продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus новосибирцы забрали почти все предварительные заказы.

Ксения Евдокимова
Фото samsung.com (1), instagram.com/lazarevsergey (2)

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