Грузовик врезался в автовышку с монтажниками на Большевистской

Место ДТП

Вечером 1 мая водитель грузовика «Мерседес-Бенц» врезался в автовышку с рабочими, которые монтировали рекламный баннер на ул. Большевистской.







Авария произошла в 22:30 рядом с надземным пешеходным переходом возле остановки «Завод "Труд"».





Как рассказали в группе пропаганды ГИБДД Новосибирка, 51-летний водитель грузовика «Мерседес-Бенц» с прицепом ехал со стороны ул. Выборной в направлении ул. Добролюбова и задел стрелу стоящего автокрана «Мицубиси Фусо».







Как пояснил автоинспекторам сам водитель автокрана, он приехал на ул. Большевистскую, чтобы разместить рекламную конструкцию. По словам крановщика, он остановился в крайней правой полосе, обозначил место работы знаками и сигнальными конусами. Перед тем как рабочие начали монтировать нижнюю часть баннера, он убедился, что поблизости нет высоких машин и опустил стрелу к нижнему краю конструкции.







«Спустя минуту-полторы повернул голову влево и увидел грузовой автомобиль "Мерседес-Бенц" с прицепом, начал экстренный подъем стрелы. Сложно сказать, с какой скоростью двигался данный транспорт, но времени поднять стрелу не хватило. Грузовик правым верхним углом фургона столкнулся со стрелой, в результате чего она сильно деформировалась <…> Пострадали монтажники, находившиеся в люльке автовышки», — говорится в объяснении водителя автокрана.







Водитель «Мерседеса» в свою очередь рассказал инспекторам ДПС, что он ехал в среднем ряду со скоростью 50–55 км/ч, когда увидел знак дорожных работ и стал притормаживать. «Перестроился в крайнюю левую полосу, снизил скорость до 40 км/ч. Увидел, что работает автовышка. Ее стрела оказалась ниже, чем надземный пешеходный переход. Знаков, предупреждающих о габаритной высоте, не было установлено», — описал водитель секунды, предшествовавшие аварии.







В ГИБДД уточнили, что стоявший в люльке 28-летний монтажник получил перелом ребра, а его 44-летний коллега — ушиб грудной клетки и левого плеча.





Монтажники рекламных конструкций уже не первый раз становятся жертвами ДТП. Похожий случай произошел в конце февраля на ул. Писарева — там молодой водитель KIA врезался в автокран и сбил двух мужчин, которые монтировали рекламу.