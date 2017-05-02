Синоптики рассказали о возвращении тепла до +18 градусов

Синоптики рассказали о возвращении тепла до +18 градусов

Резкое похолодание в Новосибирской области сменится таким же резким потеплением к 4 мая.


«У нас прошла система холодных атмосферных фронтов в системе холодного циклона, который нырнул к нам из северных районов Западной Сибири. У нас температура сегодня ночью понизилась до 0…–6 градусов. Были осадки, местами сильные, до 7–10 мм. В ближайшие сутки погода холодная сохранится, на фоне роста давления будет прекращение осадков», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Похолодание принесло в Новосибирск майский снег — сегодня утром соцсети новосибирцев были завалены непривычными для мая фотографиями.


Сейчас синоптики уже прогнозирует резкое потепление. «Завтра температура в ночные часы будет о 0 до –5, местами до –10 градусов. Дневные температуры будут от +5 до +10 градусов, а по юго-западу, западу до 16 градусов тепла уже.


А вот дальше 4–5-го ждем повышения температуры в дневные часы до 13–18, и по южным районам до 23 градусов тепла.


Ночные температуры тоже перейдут через ноль, тоже будут положительными», — заключил пресс-секретарь.

Елена Громкова
Фото Анны Золотовой

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