Маршрутка с пассажирами не вписалась в поворот и попала в ДТП

Место ДТП

Пассажирка маршрутки № 24 попала в больницу после ДТП на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске.





Авария произошла на перекрестке ул. Волочаевская и Татьяны Снежиной в 20:00.





«Маршрутка № 24 двигалась, предположительно на высокой скорости, со стороны ул. В.Высоцкого. При повороте направо на ул. Татьяны Снежиной водитель маршрутки понял, что не вписывается в поворот и поэтому решил проехать на перекрестке прямо. В момент проезда маршрутка зацепила Nissan Cube, который выезжал с ул. Татьяны Снежиной на ул. Волочаевскую», — передают специалисты мобильного приложения «Автоспас»



После столкновения маршрутка по инерции продолжила движение на тормозах — тормозной путь составил около 20 м. В результате пассажирка маршрутки повредила руку — ее увезла «скорая помощь» с подозрением на перелом.





В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска уточнили, что ДТП случилось на перекрестке возле дома № 43 по ул. Татьяны Снежиной. Авария произошла из-за того, что 44-летний водитель маршрутки, ехавший по ул. Татьяны Снежиной со стороны ул. Высоцкого, на перекрестке не уступил дорогу «Ниссану». Тот ехал по главной дороге — по ул. Татьяны Снежиной со стороны ул. Виталия Потылицына и собирался повернуть налево.





Всего в салоне маршрутки было 4 пассажира, один из них ушиб голову и сломал левую руку, уточнили в Госавтоинспекции.





Маршрутка № 24





Место ДТП





Среди других аварий с маршрутками, о которых не так давно писал НГС было ДТП в марте на площади Маркса.

