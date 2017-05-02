Маршрутка с пассажирами не вписалась в поворот и попала в ДТП

Место ДТП
Место ДТП

Пассажирка маршрутки № 24 попала в больницу после ДТП на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске.


Авария произошла на перекрестке ул. Волочаевская и Татьяны Снежиной в 20:00. 


«Маршрутка № 24 двигалась, предположительно на высокой скорости, со стороны ул. В.Высоцкого. При повороте направо на ул. Татьяны Снежиной водитель маршрутки понял, что не вписывается в поворот и поэтому решил проехать на перекрестке прямо. В момент проезда маршрутка зацепила Nissan Cube, который выезжал с ул. Татьяны Снежиной на ул. Волочаевскую», — передают специалисты мобильного приложения «Автоспас»

После столкновения маршрутка по инерции продолжила движение на тормозах — тормозной путь составил около 20 м. В результате пассажирка маршрутки повредила руку — ее увезла «скорая помощь» с подозрением на перелом.


В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска уточнили, что ДТП случилось на перекрестке возле дома № 43 по ул. Татьяны Снежиной. Авария произошла из-за того, что 44-летний водитель маршрутки, ехавший по ул. Татьяны Снежиной со стороны ул. Высоцкого, на перекрестке не уступил дорогу «Ниссану». Тот ехал по главной дороге — по ул. Татьяны Снежиной со стороны ул. Виталия Потылицына и собирался повернуть налево.


Всего в салоне маршрутки было 4 пассажира, один из них ушиб голову и сломал левую руку, уточнили в Госавтоинспекции. 


Маршрутка № 24
Маршрутка № 24


Место ДТП
Место ДТП


Среди других аварий с маршрутками, о которых не так давно писал НГС было ДТП в марте на площади Маркса

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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