Сибирячка сломала позвоночник на горке в аквапарке

Аттракцион «Водная петля» коричневого цвета

В Новосибирске следователи начали проверку информации о несчастном случае в аквапарке.







«По данным СМИ, 1 мая 2017 года в аквапарке "Аквамир" в городе Новосибирске 21-летняя

девушка во время катания с горки застряла в трубе. Сразу после этого в девушку врезался



спускавшийся следом за ней по этому же водному аттракциону молодой мужчина. В



результате посетительница аквапарка получила серьёзное повреждение позвоночника и была



госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в следственном управлении СК РФ по НСО.







Следователи получили эту информацию во время мониторинга СМИ, сейчас они проводят проверку.





Спасатели МАСС со ссылкой на очевидцев отмечают, что несчастный случай произошел на аттракционе «Водная петля». «У девушки перелом позвоночника, в тяжелом состоянии увезли на "скорой". У парня перелом ноги, также был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи», — передают спасатели в своей группе в соцсети «ВКонтакте».





По информации сайта аквапарка, на аттракционе «Водная петля» посетитель из стартовой капсулы падает в трубу с 19-метровой высоты и на пути к финишу попадает в мертвую петлю.





Этот несчастный случай в аквапарке не первый. Ранее НГС рассказывал о том, как житель Новокузнецка отсудил компенсацию морального вреда у аквапарка после того, как получил травму во время катания с водной горки.