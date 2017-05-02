Новосибирск засыпало майским снегом

Майский снег в Новосибирске





В ночь на 2 мая в Новосибирске прошел снегопад — жители города с позднего вечера до раннего утра фотографировали засыпанные улицы.





Свои снимки новосибирцы массово выложили в соцсети. В своих постах они выражали удивление из-за несоответствия погоды и даты в календаре.





«Вышли утром на улицу, а здесь СнЕжОк...??! Весна, тыж почти лето?! А ведь было уже +30...», — написал пользователь «Инстаграмма» в аккаунте marina_chugaeva21.





Публикация от Марина Чугаева (@marina_chugaeva21) Май 1 2017 в 5:07 PDT





Месяц май... Публикация от Emily Litvinova (@litvinova_emilia) Май 1 2017 в 5:06 PDT





Вот и к нам пришла зима! Люди, кто еще не выкинул елку, есть повод ее оставить))) #опятьзима #снегвмае #этосибирь #чтонадеть? Публикация от Дарья Лабадина (@dalexia110389) Май 1 2017 в 5:05 PDT





2 мая. Весна! Публикация от Сергей Михеенко (@mikheenko.sergei) Май 1 2017 в 5:02 PDT





В ночь на 2 мая





На площади Калинина









О том, что аномально теплая погода, которая была в конце недели сменится похолоданием и снегом синоптики предупреждали перед выходными.