Новосибирск засыпало майским снегом

Майский снег в Новосибирске
Майский снег в Новосибирске


В ночь на 2 мая в Новосибирске прошел снегопад — жители города с позднего вечера до раннего утра фотографировали засыпанные улицы.


Свои снимки новосибирцы массово выложили в соцсети. В своих постах они выражали удивление из-за несоответствия погоды и даты в календаре.


«Вышли утром на улицу, а здесь СнЕжОк...??! Весна, тыж почти лето?! А ведь было уже +30...», — написал пользователь «Инстаграмма» в аккаунте marina_chugaeva21.



Месяц май...

Публикация от Emily Litvinova (@litvinova_emilia)



2 мая. Весна!

Публикация от Сергей Михеенко (@mikheenko.sergei)


В ночь на 2 мая
В ночь на 2 мая


На площади Калинина
На площади Калинина



О том, что аномально теплая погода, которая была в конце недели сменится похолоданием и снегом синоптики предупреждали перед выходными.

Елена Громкова
Фото Алексея Кошлякова (1), instagram.com (2-5), Анны Богдановой, (6) ,Ольги Буралковой (7)

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