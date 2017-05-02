Новосибирск засыпало майским снегом
В ночь на 2 мая в Новосибирске прошел снегопад — жители города с позднего вечера до раннего утра фотографировали засыпанные улицы.
Свои снимки новосибирцы массово выложили в соцсети. В своих постах они выражали удивление из-за несоответствия погоды и даты в календаре.
«Вышли утром на улицу, а здесь СнЕжОк...??! Весна, тыж почти лето?! А ведь было уже +30...», — написал пользователь «Инстаграмма» в аккаунте marina_chugaeva21.
О том, что аномально теплая погода, которая была в конце недели сменится похолоданием и снегом синоптики предупреждали перед выходными.
Елена Громкова
Фото Алексея Кошлякова (1), instagram.com (2-5), Анны Богдановой, (6) ,Ольги Буралковой (7)
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