Сибирячка бьется за титул «Миссис Россия», чтобы стать ведущей детской программы на ТВ

Виктория усиленно готовится к конкурсу красоты, который пройдет в июне в Москве

31-летняя домохозяйка и мама двоих детей с юридическим образованием Виктория Пешкова представит Новосибирск на национальном конкурсе «Миссис Россия». Заявку на участие девушка подала, по ее словам, в шутку.





«Мы с родственниками вспоминали мое участие в секции "Школа красоты" еще в школе. Там девочек обучали манерам, основам стиля, — вспоминает Виктория. — В конце курса был устроен конкурс красоты, и я получила титул "Мисс Очарование". Сестра сказала, что мне обязательно надо попробовать себя во взрослом конкурсе красоты. Тогда посмеялись и забыли. Позже я узнала про кастинг на "Миссис Россия", подала заявку. И вот я еду в Москву!».









За плечами красавицы — высшее образование по юриспруденции и 10 лет работы юристом. Пока Виктория оставила карьеру, чтобы заняться воспитанием сына и дочки. Но после декрета девушка мечтает вернуться в профессию.





Виктория вместе с мужем Михаилом и детьми — Машей и Семеном





«В 2012 году я создала юридическую компанию, планы были грандиозные, но их реализацию пришлось перенести, потому что наступила долгожданная беременность. Когда мой младший ребенок пойдет в садик, планирую продолжить развитие компании и возобновить бесплатные консультации для попавших в трудные жизненные ситуации», — рассказала Виктория НГС.НОВОСТИ.









В свободное время, в основном когда дети спят, девушка занимается спортом. Зимой это видеотренировки, а летом — пробежки. Мама двоих детей признается, что конкурс для нее — это шанс быть замеченной и, возможно, исполнить свою мечту — стать ведущей детской передачи на ТВ.





«На конкурс я готовлю не номер, это огонь! — интригует Виктория. — Надеюсь увидеть, как пробегают мурашки по коже у членов жюри».





Напомним, что в октябре прошлого года с похожего конкурса в Новосибирск привезла титул вице-миссис России 28-летняя визажист Виктория Кисловская — она заняла второе место на конкурсе «Миссис Россия International».