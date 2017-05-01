Сбежавшие ночью из дома мальчики нашлись





Никиту и Артема хватились около 07:00

Два мальчика, сбежавшие из дома пока родители спали, поставили на уши весь город: с 07:00 ребят разыскивали волонтеры и полиция. После обеда в полиции заявили, что дети нашлись.







«Нашлись у одного из родственников, — прокомментировали ситуацию НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Ушли туда ночью, пока еще свой поступок они ничем не объяснили. В настоящее время сотрудники полиции еще только беседуют с детьми».





По неофициальным данным, мальчики были у бабушки — почему она сама не позвонила родителям сбежавших, пока неизвестно. Ранее в полиции рассказывали, что семья характеризуется положительно и до минувшей ночи дети из дома не сбегали.





Напомним, 9-летний Никита Евгеньевич Садовой и 12-летний Артем Константинович Попов ушли из дома по ул. Палласа ночью, пока родители спали. Обнаружив пропажу около 07:00, семья обратилась в полицию, к поискам детей также подключали волонтеров.