Возмущенные рыбаки сбросили мужчину с набережной в Обь

Рыбалка на набережной Оби закончилась конфликтом

Днем 30 апреля потасовка нескольких рыбаков на набережной Оби закончилась принудительным купанием одного из них. Как рассказал НГС.НОВОСТИ один из участников конфликта, несколько рыбаков отдыхали компанией на Михайловской набережной недалеко от памятника Александру III. Клев был неплохой, пока не подъехали браконьеры — мужчины внаглую закинули сети и начали таскать рыбу. «Мы им сделали замечание, дескать, так вообще ловить нельзя, тем более сейчас, когда рыба нерестится. Можно только на удочку, не больше двух крючков. В ответ они нас послали куда подальше», — рассказал НГС.НОВОСТИ рыбак Александр Баксаев.







Завязалась потасовка, Александр вызвал полицию.





«В милиции не хотят ловить браконьеров, — уверен Баксаев. — Пока не сказали, что один из браконьеров утонул — никто не шевелился даже на вызов выезжать».





Пока ждали стражей порядка, одного из браконьеров случайно, по словам новосибирца, толкнули в реку. В это время и приехала полиция, забрала всех участников конфликта. Впрочем, на форуме рыбаков Александр описал все несколько иначе: «Рыбаки сбросили одного в воду с набережной, второй бегал от них кругами вокруг машины. Звонил по телефону, думали вызывает подмогу, а он вызвал сам себе полицию», — написал он.





По словам Александра, его 4 часа продержали в ИВС, после чего выпустили. «Даже дело возбуждать не стали», — возмущается Баксаев.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО информацию о задержании не подтвердили, однако заявили, что вызов такой в системе зафиксировали. «В 15:12 в полицию поступил звонок. Оперативники выехали и увидели рыбаков, мирно сидящих с удочками. Никакой потасовки не было, никто не задержан, в отдел полиции никакого не доставляли, потому что никаких правонарушений не выявлено», — отметили в ведомстве.





По словам новосибирца, сегодня ситуация повторилась — увидев мужчин с сетями, он снова вызвал полицию, однако за 2 часа так никто и не приехал.