Полиция объявила в розыск двух сбежавших из дома ночью мальчиков





Артем и Никита ушли из дома ночью

Полиция объявила в розыск двух юных новосибирцев, которые сбежали из дома, пока родители спали. 9-летний Никита Евгеньевич Садовой и 12-летний Артем Евгеньевич Садовой ушли из дома по ул. Палласа ночью.





«Неизвестно, поругались ли они, семья характеризуется как положительная, дети из дома никогда не сбегали





— прокомментировали ситуацию НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Ушли они ночью. Родители проснулись, обнаружили, что детей нет, и сразу же позвонили в полицию».





Старший мальчик примерно 130 см роста, худощавый, с темно-русыми короткими волосами, челкой, глаза карие. Был одет в синие джинсы и черные ботинки.





Рост Никиты примерно 120 см, худощавый, такие же темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в зеленые футболку и спортивные штаны, на ногах — черные ботинки.





Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят позвонить по телефонам: 232-15-70, 232-15-71, 232-16-02, 232-16-03.