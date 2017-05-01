Полиция объявила в розыск двух сбежавших из дома ночью мальчиков


Артем и Никита ушли из дома ночью 
Артем и Никита ушли из дома ночью 

Полиция объявила в розыск двух юных новосибирцев, которые сбежали из дома, пока родители спали. 9-летний Никита Евгеньевич Садовой и 12-летний Артем Евгеньевич Садовой ушли из дома по ул. Палласа ночью.


«Неизвестно, поругались ли они, семья характеризуется как положительная, дети из дома никогда не сбегали


 — прокомментировали ситуацию НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Ушли они ночью. Родители проснулись, обнаружили, что детей нет, и сразу же позвонили в полицию». 


Старший мальчик примерно 130 см роста, худощавый, с темно-русыми короткими волосами, челкой, глаза карие. Был одет в синие джинсы и черные ботинки.


Рост Никиты примерно 120 см, худощавый, такие же темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в зеленые футболку и спортивные штаны, на ногах — черные ботинки.


Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят позвонить по телефонам: 232-15-70, 232-15-71, 232-16-02, 232-16-03.

Алена Истомина
Фото предоставлено ГУ МВД по НСО

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