В торговых центрах появились контейнеры для старой одежды новосибирцев

Оказалось, что новосибирцы неохотно расстаются со старыми вещами
Оказалось, что новосибирцы неохотно расстаются со старыми вещами

В Новосибирске открывается благотворительный магазин «СпасибоШоп», товар на продажу в который будут приносить сами горожане. Контейнер по приему вещей появился в трех торговых центрах Новосибирска. Схема работы магазина проста — сибиряки отдают ненужные вещи, их сортируют, после чего часть отдают нуждающимся и благотворительным организациям, часть оставляют на продажу. Часть денег с прибыли также уходит на благотворительность.


«Идея пришла, что вот есть вещи, которые уже никому не нужны, — рассказывает создатель магазина Дмитрий, который попросил НГС.НОВОСТИ пока не афишировать его фамилию. — Посмотрел, оказалось, что в Питере и Москве уже есть такие точки. Посмотрел, как они работают. И решил применить эту схему в Новосибирске».


Но, как показала практика, пока горожане неохотно расстаются со старыми вещами. 


«Сейчас нам хотя бы на какую-нибудь самоокупаемость выйти, — сетует Дмитрий. — Дальше уже сделаем помещение для выдачи вещей. Пока не могу сказать, сколько у меня их набралось. Изначально рассчитывал, что люди лучше отдавать их будут».


Предприниматель уже установил три контейнера — в «Голден Парке» на ул. Курчатова, «Континенте» на ул. Троллейной и Гусинобродском шоссе. Пока помещение для магазина не подобрали, но магазин, по словам предпринимателя, точно будет расположен на правом берегу.

Алена Истомина
Фото предоставлено магазином «СпасибоШоп»

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