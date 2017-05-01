Новосибирская филармония устроит концерт для блондинок

Афиша мероприятия
Афиша мероприятия

31 мая в концертном зале им. Каца пройдет концерт, посвященный Всемирному дню блондинок. В программе — «Маркелловы голоса», ансамбль Павла Шаромова, «Сибирский диксиленд», Street Fiddlers, Татьяна Костина и Елена Поповская.


«Цель акции — уничтожить миф о блондинках и доказать самостоятельность белокурых дам, их высокий интеллект, абсолютную полноценность, вопреки всем байкам и анекдотам.


В конце концов, это лишний повод повеселиться», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе филармонии.


Заметим, что первое мероприятие для блондинок прошло в США, оттуда праздник перешел в другие страны. В России официально чествуют блондинок с 2006 года. Каждый город добавляет в мероприятие что-то свое. В Новосибирске, например, в филармонии еще и вручат премию «Бриллиантовая шпилька». Естественно, в конкурсе участвуют только блондинки.

Алена Истомина
Фото предоставлено Новосибирской филармонией

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