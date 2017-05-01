Новосибирец с ножом устроил погоню за детьми на школьном дворе

Сотрудников полиции вызвал учитель гимназии № 11

Полиция задержала вечером воскресенья неадекватного мужчину, который гонялся по футбольному полю за подростками, размахивая ножом — патруль ППС вызвал учитель, который проходил мимо.







«Он говорил, что он нас всех как воробьев с автомата перестреляет, а потом пошел за ножом», — рассказал НГС.НОВОСТИ 8-классник Федор Бегенин.





Инцидент произошел вечера вечером, 30 апреля, возле 11-й гимназии. Дети рассказывают, что они играли на поле, человек 12. Подошел мужчина, стал разговаривать сам с собой. «Исходя из этого диалога следовало, что он может нас всех здесь закопать, — вспоминает мальчик, — а через несколько минут мы видим его с ножом».







В компании были дети, самый младший учится в 5-м классе, Федор оказался самым старшим. Поэтому вместе с другом загородили малышей, чтобы они успели убежать, взяли пустую канистру и стали отступать — мужчина кинулся за ними. И непонятно, чем бы все закончилось, если бы нападение не заметил учитель, который вызвал полицию. Как свидетельствует видео, снятое очевидцами, полицейские довольно жестко его задержали и увезли в отделение полиции.







В гимназии № 11 рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что неадекватный мужчина и раньше нападал на детей.







«Это было год назад, — вспоминает ученик гимназии Виталий Дегтярёв. — Мы играли в футбол, как вдруг этот дед стал выгонять нас с поля, потом ушел и вернулся уже с ножом. Конечно, мы все побежали от него».





Несколько парней он загнал в угол. Хорошо, подбежал прохожий, схватил разбитую бутылку и потребовал от деда, чтобы тот положил нож. Тот, к счастью, так и сделал».







В полиции НГС.НОВОСТИ подтвердили информацию о происшествии, добавив, что 62-летний мужчина уже отпущен домой. Идут следственные мероприятия.