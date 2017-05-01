Новосибирцы массово лишаются колес на пути в «Толмачёво» из-за огромных ям

Машины проваливаются в ямы на Толмачевском шоссе уже несколько недель

На ул. Толмачевской водители проваливаются в заполненные водой ямы и закидывают их ветками, чтобы проехали другие машины. Ситуация ухудшилась после вмешательства коммунальщиков.





«Прошел дождь, и ямы, длиной по 2 метра и глубиной сантиметров по 30, повылазили, — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ Сергей Иванов. — Кроме меня провалились еще машин шесть, некоторые вызвали эвакуатор. Мы ямы ветками закидали, чтобы другие не попались». У многих, по словам читателя, пробиты колеса и погнуты диски. Сам Сергей вызывать ГИБДД не стал, потому что опаздывал в аэропорт — он уехал, поменяв испорченное колесо на запаску.





По словам автомобилистов, при скорости от 30 км/ч не провалиться в такие ямы нереально. Месяц назад на этом самом участке дороги автомобилисты выстраивались в очереди, чтобы объехать ямы. Недавно коммунальщики засыпали дорогу щебнем. Но после дождя ситуация ухудшилась — ямы не видно, и непонятно, как их теперь объезжать.