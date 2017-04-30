Сотни людей пытались найти 30 апреля озеро Чад в Новосибирске





Озеро Чад

30 апреля в городе в третий раз прошел тест «Контурная карта», на котором нужно было вспомнить географию за 6-й класс.





В Академгородке в акции приняли участие примерно 270 человек, также работали площадки в городе — там участников было меньше, сообщили организаторы. Тестирование в Новосибирске проходит уже в третий раз. В этом году авторы теста сосредоточились в основном на физической географии уровня школьной программы для 6-го класса. «Участники в этом году говорили, что вопросы стали гуманнее. Были вопросы по географии, истории географии, сегодня начнем публиковать ответы с развернутыми комментариями», — сообщил организатор «Контурной карты», кандидат геолого-минералогических наук, старший преподаватель кафедры минералогии и петрографии ГГФ НГУ Андрей Вишневский. Результаты будут готовы 10 мая.





Участники «Контурной карты» 2017 года





Практически все ответы необходимо было нанести на контурную карту, к примеру — указать, где находятся Кавказские горы. Но были и тестовые вопросы. «К примеру, многие не знают состав атмосферы. На первом месте — азот, на втором — кислород, а вот на третьем месте многие писали углекислый газ, но на самом деле это аргон», — рассказал Вишневский.





Примеры вопросов уже доступны в официальном сообществе «Контурной карты». Среди прочего, авторы теста просили участников обозначить на карте водораздел между бассейнами Янцзы и Хуанхэ, найти с помощью градусной сетки мыс Канин Нос, обозначить на карте самую обширную низменность в мире и нанести на карту озеро Чад.





В прошлом году участников «Контурной карты» поставил в тупик суперсложный вопрос об Африке.