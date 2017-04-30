Роботизированные зверушки новосибирских дошкольников приняли участие во всемирном чемпионате

Один из участников соревнований 
Один из участников соревнований 

30 апреля в Высшем колледже информатики прошел первый региональный этап соревнований среди роботов RoboCup.


Свои работы на конкурс выставили воспитанники детского сада и школьники до 11-го класса. Соревнования включали несколько дисциплин: футбол роботов, соревнования роботов-спасателей и театрализованный тур, в котором дети показывали авторские пьесы с участием роботов. 


Театрализованное представление на тему «Звездных войн»
Театрализованное представление на тему «Звездных войн»


RoboCup — это известный международный чемпионат, который придумали в Японии в 1993 году. Изначально подразумевалось, что это будет турнир роботов-футболистов, с помощью которых можно будет изучать искусственный интеллект, однако позже к соревнованию добавились и другие дисциплины.


Квадрокоптер 
Квадрокоптер 


Россия впервые приняла участие в RoboCup в прошлом году, 30 апреля в Новосибирске прошел первый российский региональный этап. На него приехало 120 участников из Новосибирской области, Перми и Томска, рассказал организатор турнира, заведующий лабораторией инженерного конструирования СУНЦ НГУ Сергей Якушкин. Соревнования проходили при поддержке НГУ, ФМШ и ВКИ. 


В турнире участвовали и дошкольники 
В турнире участвовали и дошкольники 


В номинации «Робот-спасатель» в этом году победили пермяки
В номинации «Робот-спасатель» в этом году победили пермяки


«У нас даже детский сад выставлял свои проекты, роботизированных зверушек. Более старшие показывали более сложные механизмы, были квадрокоптеры, был плоттер (робот-чертежник, который очень точно и быстро воспроизводит сложные рисунки, схемы и чертежи. — Н.Г.). Был робот, который уже ездил на один чемпионат, спасатель, очень высокопроходимый, он имеет на борту камеру и манипулятор, оператор может что-то с ним сделать в труднодоступных местах», — рассказывает Якушкин. 


Старший возраст участников — 11-й класс
Старший возраст участников — 11-й класс


Самым эффектным, по его словам, был театрализованный этап. Там дети показывали свои авторские пьесы, в которых они сами выступали вместе с запрограммированными роботами. «Дети были в костюмах, декорации были роботизированные и тоже двигались. Девочки показали сказку про принцессу, все подбирали сюжет под способности роботов. Роботы участвовали в автономном режиме, ими никто не управлял», — рассказал организатор. 


В Новосибирске эти соревнования проводятся впервые 
В Новосибирске эти соревнования проводятся впервые 


По итогам соревнования, лучшие работы отправятся на всероссийский этап в Томск 17–19 мая, в категории спасателей победил робот из Перми, остальные призовые места заняли новосибирцы. 
 

Искусственный интеллект не в первый раз радует новосибирцев. К примеру, вчера крошечные роботы помогли людям прибраться в зоопарке. 

Наталья Гредина 
фото Елены Ситниковой 

Прочтений: 2059
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено