Роботизированные зверушки новосибирских дошкольников приняли участие во всемирном чемпионате

Один из участников соревнований

30 апреля в Высшем колледже информатики прошел первый региональный этап соревнований среди роботов RoboCup.







Свои работы на конкурс выставили воспитанники детского сада и школьники до 11-го класса. Соревнования включали несколько дисциплин: футбол роботов, соревнования роботов-спасателей и театрализованный тур, в котором дети показывали авторские пьесы с участием роботов.





Театрализованное представление на тему «Звездных войн»





RoboCup — это известный международный чемпионат, который придумали в Японии в 1993 году. Изначально подразумевалось, что это будет турнир роботов-футболистов, с помощью которых можно будет изучать искусственный интеллект, однако позже к соревнованию добавились и другие дисциплины.





Квадрокоптер





Россия впервые приняла участие в RoboCup в прошлом году, 30 апреля в Новосибирске прошел первый российский региональный этап. На него приехало 120 участников из Новосибирской области, Перми и Томска, рассказал организатор турнира, заведующий лабораторией инженерного конструирования СУНЦ НГУ Сергей Якушкин. Соревнования проходили при поддержке НГУ, ФМШ и ВКИ.





В турнире участвовали и дошкольники





В номинации «Робот-спасатель» в этом году победили пермяки





«У нас даже детский сад выставлял свои проекты, роботизированных зверушек. Более старшие показывали более сложные механизмы, были квадрокоптеры, был плоттер (робот-чертежник, который очень точно и быстро воспроизводит сложные рисунки, схемы и чертежи. — Н.Г.). Был робот, который уже ездил на один чемпионат, спасатель, очень высокопроходимый, он имеет на борту камеру и манипулятор, оператор может что-то с ним сделать в труднодоступных местах», — рассказывает Якушкин.





Старший возраст участников — 11-й класс





Самым эффектным, по его словам, был театрализованный этап. Там дети показывали свои авторские пьесы, в которых они сами выступали вместе с запрограммированными роботами. «Дети были в костюмах, декорации были роботизированные и тоже двигались. Девочки показали сказку про принцессу, все подбирали сюжет под способности роботов. Роботы участвовали в автономном режиме, ими никто не управлял», — рассказал организатор.





В Новосибирске эти соревнования проводятся впервые





По итогам соревнования, лучшие работы отправятся на всероссийский этап в Томск 17–19 мая, в категории спасателей победил робот из Перми, остальные призовые места заняли новосибирцы.



Искусственный интеллект не в первый раз радует новосибирцев. К примеру, вчера крошечные роботы помогли людям прибраться в зоопарке.