Горожане увидели в небе над Новосибирском зимнее явление





Апрельское гало





Днем 30 апреля корреспондент НГС.НОВОСТИ сфотографировал апрельское гало — обычно такое случается, когда в воздухе есть лед.





Ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин рассказывал НГС, что гало в небе возникают из-за мелких частиц в воздухе: «Гало образуется вследствие преломления солнечных лучей в мельчайших кристалликах льда, которые могут быть в виде перистой облачности, в верхних слоях», — говорил Ягудин 16 марта, комментируя первое весеннее гало в Новосибирске.





В момент съемки 30 апреля температура воздуха на улице была около +7 градусов. По наблюдениям корреспондента НГС, гало было видно невооруженным глазом несколько секунд, пока облако заслоняло солнце, это случилось за час до того, как в центре города пошел дождь.





Накануне синоптики предупредили новосибирцев о надвигающемся похолодании. Первые майские выходные горожане проведут под дождем и мокрым снегом, рассказал Ягудин 28 апреля. По его оценкам — 1 мая ожидается «легкий минус».





В целом май, по прогнозам синоптиков, ожидается с температурным фоном ниже нормы.