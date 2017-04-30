Новосибирцы заполнили Первомайский сквер мылом

Флешмоб мыльных пузырей под названием «Дримфлеш» прошел 30 апреля в центре Новосибирска, в 14 часов.
Согласно концепции, мероприятие должно собрать горожан «пообщаться и весело провести вместе апрельский выходной». По наблюдениям корреспондента НГС, выдуть мыльные пузыри к фонтану в Первомайском сквере пришли около 30 человек.
Жители Новосибирска любят флешмобы. К примеру, недавно они делились друг с другом фотографиями своих первых мобильников, пели в метро песню про молодого Ленина и играли на скрипке в аэропорту.