Новосибирцы заполнили Первомайский сквер мылом

Традиционный флешмоб мыльных пузырей прошел в Новосибирске

Флешмоб мыльных пузырей под названием «Дримфлеш» прошел 30 апреля в центре Новосибирска, в 14 часов.





Согласно концепции, мероприятие должно собрать горожан «пообщаться и весело провести вместе апрельский выходной». По наблюдениям корреспондента НГС, выдуть мыльные пузыри к фонтану в Первомайском сквере пришли около 30 человек.





Основная аудитория «Дримфлеш» — молодые семьи с маленькими детьми





По оценкам корреспондента НГС, мероприятие продолжалось не дольше получаса.





Эта девушка сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что организаторы флешмоба на мероприятии так и не появились. «Они на другом мероприятии», — сказала любительница мыльных пузырей





«Дримфлеш» проводится в центре Новосибирска с 2009 года





Идея пускать мыльные пузыри пришла из Москвы, в середине «нулевых» такой флешмоб начали проводить на Арбате







Новосибирцы успели насладиться пузырями до дождя, температура в это время была около +7 градусов





Баночка мыльных пузырей в 50 мл в одном из магазинов игрушек стоит 29 руб., однако, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, в арсенале новосибирцев 30 апреля были и более сложные аппараты для выдувания мыльных пузырей. В том же магазине такие стоят от 100 до 1500 руб.





Никаких масштабных мыльных перфомансов на флешмобе не было, атмосферу создавали сами участники





Участники «Дримфлеш» развлекались рядом с обновленным фонтаном в Первомайском сквере, который сегодня выкрасили в ярко-синий цвет





Жители Новосибирска любят флешмобы. К примеру, недавно они делились друг с другом фотографиями своих первых мобильников, пели в метро песню про молодого Ленина и играли на скрипке в аэропорту.