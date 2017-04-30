Новосибирцы заполнили Первомайский сквер мылом

Традиционный флешмоб мыльных пузырей прошел в Новосибирске
Традиционный флешмоб мыльных пузырей прошел в Новосибирске

Флешмоб мыльных пузырей под названием «Дримфлеш» прошел 30 апреля в центре Новосибирска, в 14 часов.


Согласно концепции, мероприятие должно собрать горожан «пообщаться и весело провести вместе апрельский выходной». По наблюдениям корреспондента НГС, выдуть мыльные пузыри к фонтану в Первомайском сквере пришли около 30 человек.  


Основная аудитория «Дримфлеш» — молодые семьи с маленькими детьми
Основная аудитория «Дримфлеш» — молодые семьи с маленькими детьми


По оценкам корреспондента НГС, мероприятие продолжалось не дольше получаса. 
По оценкам корреспондента НГС, мероприятие продолжалось не дольше получаса. 


Эта девушка сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что организаторы флешмоба на мероприятии так и не появились. «Они на другом мероприятии», — сказала любительница мыльных пузырей
Эта девушка сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что организаторы флешмоба на мероприятии так и не появились. «Они на другом мероприятии», — сказала любительница мыльных пузырей


«Дримфлеш» проводится в центре Новосибирска с 2009 года
«Дримфлеш» проводится в центре Новосибирска с 2009 года


Идея пускать мыльные пузыри пришла из Москвы, в середине «нулевых» такой флешмоб начали проводить на Арбате
Идея пускать мыльные пузыри пришла из Москвы, в середине «нулевых» такой флешмоб начали проводить на Арбате


Новосибирцы успели насладиться пузырями до дождя, температура в это время была около +7 градусов
Новосибирцы успели насладиться пузырями до дождя, температура в это время была около +7 градусов


Баночка мыльных пузырей в 50 мл в одном из магазинов игрушек стоит 29 руб., однако, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, в арсенале новосибирцев 30 апреля были и более сложные аппараты для выдувания мыльных пузырей. В том же магазине такие стоят от 100 до 1500 руб. 
Баночка мыльных пузырей в 50 мл в одном из магазинов игрушек стоит 29 руб., однако, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, в арсенале новосибирцев 30 апреля были и более сложные аппараты для выдувания мыльных пузырей. В том же магазине такие стоят от 100 до 1500 руб. 


Никаких масштабных мыльных перфомансов на флешмобе не было, атмосферу создавали сами участники 
Никаких масштабных мыльных перфомансов на флешмобе не было, атмосферу создавали сами участники 


Участники «Дримфлеш» развлекались рядом с обновленным фонтаном в Первомайском сквере, который сегодня выкрасили в ярко-синий цвет
Участники «Дримфлеш» развлекались рядом с обновленным фонтаном в Первомайском сквере, который сегодня выкрасили в ярко-синий цвет


Жители Новосибирска любят флешмобы. К примеру, недавно они делились друг с другом фотографиями своих первых мобильников, пели в метро песню про молодого Ленина и играли на скрипке в аэропорту. 

Наталья Гредина
фото Александра Ощепкова 

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