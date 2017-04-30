Новосибирские экстремалы прыгнули с самой высокой в городе опоры ЛЭП

Новосибирцы прыгнули с веревкой с опоры ЛЭП
Новосибирцы прыгнули с веревкой с опоры ЛЭП

29 апреля 11 роупджамперов прыгнули с самой высокой возможной точки — 40-метровой опоры ЛЭП, которая находится между Новосибирском и городом Обь. 


По словам прыгающих с веревкой, сейчас эта ЛЭП не подключена и «стоит в чистом поле, никого не трогает». «Это максимальная высота в Новосибирске, с которой можно спрыгнуть», — сообщил НГС один из роупджамперов Александр. 


Роупджампер на верхушке ЛЭП
Роупджампер на верхушке ЛЭП


Александр не считает, что роупджампинг очень опасен: «Я занимаюсь этим уже около шести лет. Я отдал 10 лет жизни футболу и получил там два перелома ноги и два перелома руки. За шесть лет занятий прыжками — у меня ни одной травмы, я очень доволен, что этим занимаюсь. Это не опаснее, чем играть в любой из видов спорта», — утверждает экстремал. 


«Люди на наших мероприятиях всегда довольны. Мероприятия мы проводим так, чтобы не тревожить других людей, не пугать их и не отвлекать внимание водителей и пешеходов», — подчеркнул собеседник. 


Новосибирский экстремал 
Новосибирский экстремал 


В 2013 году сразу 17 человек прыгнули в Новосибирске с Коммунального моста, забраться по веревке обратно получилось не у всех. 

Наталья Гредина
фото предоставлены собеседником

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